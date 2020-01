Federer asegura que no le teme a los 30

QUIERE RECUPERAR SU MEJOR NIVEL

Roger Federer está esperando qué deciden los organizadores del torneo de tenis de Montreal para saber cómo celebrar su 30 cumpleaños. El torneo de categoría Masters 1000 comienza precisamente el lunes, el día que el suizo alcanzará la treintena.

“Los canadienses siempre arman algo grande por mi cumpleaños. No será diferente este año”, dijo Federer, número tres del ranking mundial de tenis, en una teleconferencia.

Federer comienza la cuenta atrás de cara al US Open, último Grand Slam del año, que se inicia el 29 de agosto.

Federer no teme llegar a los 30. “Lo espero con ilusión. Será emocionante ver cómo los canadienses van a celebrarlo esta vez”.

Aunque su cumpleaños se acerca, Federer planea con calma la continuidad de su exitosa carrera en el tenis.

“Probablemente planeo aún un año y medio más. Pienso más allá de los Juegos de Londres del próximo año. Estoy feliz por hacerme mayor. Prefiero tener 30 años que 20, para ser sincero. Para mí es un momento de mi vida bonito”, agregó.

“Me siento bien, pero los tests de verdad son los partidos", señaló de cara al torneo en Montreal Federer, que junto al español Rafael Nadal persigue al número uno del ranking, el serbio Novak Djokovic, campeón en Australia y Wimbledon.

“Tuvo que hacer algo muy especial para adelantarnos. Todos tenemos que hacer cosas especiales para superarnos mutuamente en el ranking”.

“Estoy en paz conmigo mismo”, dijo Federer sobre su tercer lugar en el ranking.

“Por supuesto que me encantaría ser uno y no tres, pero aún creo que el tercer lugar es bueno. Conozco mis capacidades. No quiero decir que esté ya conforme, pero también sé lo que puedo hacer y mis límites. Ojalá eso me permita jugar el mejor tenis que pueda cada día”.