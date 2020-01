Ganar es la solución

UNO A UNO CON FRANCISCO ´PACHO´ MATURANA

El técnico colombiano Francisco Pacho Maturana estimó que los problemas en una selección se terminan ganando, haciendo alusión al fútbol panameño.

“Hay que ganar, como dicen en mi país”, advirtió Maturana, durante una conversación con los medios en el cierre de la Conferencia técnica de la Copa del Mundo 2014 que presentó la FIFA la semana pasada en Panamá.

A juicio de Maturana, en el fútbol panameño hay que concienciar al futbolista para que no se repitan los resultados del cierre de la última eliminatoria y lo que se vio hace poco en la Copa Centroamericana.

“Yo veo que Panamá está clasificada hasta el minuto 90 (contra Estados Unidos), va ganando el partido y termina eliminada en su casa, entonces eso me dice que el problema no es de Dely Valdés sino de los jugadores, yo no sé cómo pierden su clasificación cuando la tenían en la mano”, comentó.

Por esto consideró que hay que concienciar al jugador. “Advertirle que el entusiasmo no es solo de jugar sino de tener un cierto sentido profesional, un cierto sentido para negociar y manejar los tiempos, hay que tener líderes en cada puesto que puedan manejar este tipo de situaciones”.

Maturana señaló que vio algo parecido en la pasada Copa Centroamericana donde Panamá terminó de tercera. “Vi que estaban ganándole a Costa Rica, una selección con etiqueta mundialista, y al final no pudieron, hacen todo bien en los 90 minutos y no pueden cerrar los últimos dos minutos donde lo entregan todo, ¿qué hace el entrenador allí? Son los jugadores los que tienen que entender que se juega para ganar, yo veo que Panamá tiene con qué, pero hay que concienciar más al jugador”, explicó.

MATURANA Y PEKERMAN

Con Maturana Colombia asistió a los Mundiales de Italia 1990 -llegó hasta octavos de final- y EU 1994 -no pasó de la fase de grupos- con una generación de ensueño, ganó la Copa América 2001 y dirigió en el fútbol español.

Durante el conversatorio con los medios se le preguntó al técnico colombiano sobre la generación que tuvo en sus manos y la actual del argentino José Pekerman, que terminó quinta en el Mundial de Brasil 2014. ¿La de Pekerman superó a la de Maturana?

“Si la analizamos fríamente yo creo que sí la superó en cuanto a resultados, en el sentido de que llegó hasta cuartos de final, nosotros hasta octavos, pero el fútbol es tan especial que no admite ningún tipo de comparación, porque no es solo el frío resultado de lo que exprese un marcador, sino todo lo que está alrededor de ese partido”.

Maturana explicó que “tuvieron que pasar 24 años para poder superar a la de 1990 en cuanto a resultados, y esa selección de 1990 cuando fue a San Siro los jugadores salieron a la cancha a saludar a 2 mil colombianos que había en el estadio; la actual convocó a 50 mil colombianos en Brasil, es diferente, como no sería justo pensar que la actual selección tiene que ganar la Copa América, porque va a ser visitante, y nosotros la ganamos siendo local. O sea que hay pocos detallitos que son los que marcan la diferencia”.

El técnico oriundo del Chocó dice que las veces que ha viajado a África, Inglaterra, España, todos tienen un buen recuerdo de Rincón, Higuita, Valderrama, en ese entonces no había la sobre exposición que tienen los jugadores ahora, no había tanta posibilidad de que el jugador hiciera propaganda como los de hoy, pero a mí me parece que los Faustinos, los Rincón, los Valencia impactaron profundamente a nivel del fútbol mundial”.

Y sobre el mismo tema, recuerda que cuando está en cualquiera aeropuerto la gente le habla de todos esos muchachos, “entonces tiene que ser por algo, y sobre todo en un momento donde no estaban tan expuestos a los medios, como los jugadores de esta época, que andan con sus zonas mixtas por todos lados”.

De acuerdo con Maturana, la diferencia entre esas dos generaciones puede ser la mentalidad y la génesis.

“Estos muchachos de la época actual no nacieron de la noche a la mañana, estos muchachos vienen de un proceso de divisiones inferiores, hoy por hoy vienen de Europa: París, Londres, Milán, de Madrid para Colombia, en cambio los otros venían de Santa Marta, de La Guajira, de cualquier lugar de Colombia para el mundo, son dos cosas distintas. Hoy son universitarios, son jugadores que vienen de procesos, son cultos, jugadores bien entrenados, y que están en un escenario donde compiten con la élite. Entonces es normal su producción”.

Durante sus procesos con Colombia, Maturana tuvo goleadores de estirpe con Asprilla, Valencia, Rincón, Valenciano, pero ninguno pudo reflejarlo en un mundial, donde hoy James Rodríguez, un volante de llegada, terminó como el máximo goleador en el Mundial de Brasil 2014.

“Eso es el producto del juego colectivo, el fútbol ha cambiado, en la conferencia estábamos hablando de la importancia de los delanteros y en ese escenario donde los delanteros son importantes, aparece un mediocampista con goles, entonces yo creo que es producto de la evolución del fútbol”, apuntó Maturana.

También al hablar de la incidencia que han tenido los entrenadores colombianos en el área, respondió que “eso es un señalamiento de que el técnico colombiano tiene valor, profesionalmente hablando, porque en un mundial de 32 países encontrar entrenadores colombianos eso te dice que son de talla mundialista”.

“Eso te dice bien de la capacidad y de la actitud que tiene el técnico de prepararse en el plano individual, porque no es el producto de una escuela de formación sino que es parte de un producto individual que se hace y encuentra su entorno en el medio donde se capacita a través del trabajo”, finalizó.