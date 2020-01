García gana y mantiene invicto

ORGANIZACIóN MUNDIAL DE BOXEO

El púgil invicto estadounidense Mikey García se levantó de la lona para poner fuera de combate por la vía del nocaut al puertorriqueño Román Rocky Martínez y le arrebató la corona de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En pelea, celebrada en el American Bank Center, de Corpus Christi (Texas), García pudo mantener su calidad de invicto al derribar a los 0.56 segundos del octavo episodio a Martínez, que lo dejó con el fajín de campeón mundial.

Al concluir el combate, García, nuevo campeón superpluma de la OMB, dejó su marca en 33-0, con 28 fuera de combate, mientras que Martínez, el último campeón mundial que tenía el boxeo puertorriqueño, queda con foja de 27-2-2, con 16 nocauts.

Martínez mandó a la lona a García, de origen mexicano, con un recto de derecha en el segundo asalto, pero el estadounidense se recuperó y poco a poco fue superando al puertorriqueño sobre el cuadrilátero.

“Él me dio con la mano derecha en la mandíbula”, explicó García. “Me dio un golpe, me senté en la lona, pero no estaba en malas condiciones. Creo que tuvo respeto por mi potencia y cada vez que faltaban varios segundos intentaba robarse los asaltos”, agregó.

Cuando García sabía que ya se encontraba en dominio de las acciones lanzó un poderoso gancho de izquierda al cuerpo del boricua y terminó su trabajo al mandarlo a la lona en el octavo asalto al castigarle el hígado y dejar sin aire a Martínez, que sufrió su segunda derrota en su carrera.

Martínez, de 30 años, había defendido en dos ocasiones su corona este año. El boricua ganó el título en septiembre de 2012 y venía de vencer en abril a Diego Magdaleno.

“Yo sentí que estaba bastante herido y cuando se echó hacia delante pues le tiré el golpe al cuerpo. Por lo que vi no asimiló bien el golpe. Al verlo en la lona, ahí me di cuenta de que fue bastante fuerte y que no se recuperaría tan rápido”, señaló García, de 25 años.