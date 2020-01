Hiroki Kuroda se queda con los Yankees

El abridor japonés Hiroki Kuroda se va a quedar con los Yankees de Nueva York, tras firmar el martes un contrato de 15 millones de dólares por un año.

Kuroda, que cumple 38 años en febrero, fue el lanzador más consistente de los Yankees en la campaña regular.

Tuvo un récord de 16-11, empatando por el liderado de victorias en el equipo, y encabezó a Nueva York con 33 aperturas y 219 2-3 innings.

Tras perder seis de sus primeras nueve decisiones, Kuroda finalizó con un promedio de carreras limpias de 3.32 ERA, segundo en la rotación de los Yankees, detrás de Andy Pettitte (2.87).

"Estoy muy contento y entusiasmado por estar de regreso con los Yankees", dijo Kuroda en una declaración. "Me siento agradecido por todo el interés y las ofertas que he recibido de los varios equipos que se me acercaron. Fue una decisión difícil”, destacó.