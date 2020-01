John Ruiz está afectado por críticas de Trinidad

CAROLINA, Puerto Rico (AFP) — El puertorriqueño John Ruiz, campeón de peso completo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), dijo que se "sentía contento, pero a la vez triste", por los comentarios en su contra formulados por el entrenador boricua Félix Trinidad Rodríguez.

Ruiz reaccionó a su llegada a San Juan el martes, procedente de Venezuela, donde la AMB lo reconoció como el Boxeador Latinoamericano del Año, luego de haber conquistado la corona y defenderla ante el estadounidense Evander Holyfield, en el 2001.

El campeón AMB llegó a Puerto Rico acompañado por su entrenador y manejador Norman Stone, para recibir hoy jueves el premio de Boxeador del Año de la Comisión de Boxeo, en un acto que se realizará en San Juan.

El púgil boricua, hijo de puertorriqueños pero nacido y radicado en Estados Unidos, ha recibido fuertes críticas de parte de Trinidad Rodríguez, padre del ídolo local Félix Tito Trinidad.

De acuerdo con el mayor de los Trinidad, Ruiz no es merecedor del premio al boxeador del año, pues ha realizado toda su carrera fuera del país, y bajo tal argumento presentó días atrás una reclamación ante el tribunal local, para tratar de detener la ceremonia de premiación.

"No entiendo la reacción de Trinidad Rodríguez, especialmente porque cada vez que nos vemos nos saludamos, pero luego me ataca con comentarios negativos, parece que tiene algo en contra mía", manifestó Ruiz durante una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, de Carolina.

"Para mí es un gran orgullo ser reconocido como el Latino del Año por la AMB. Es algo que no tengo palabras para describirlo, es algo que siento en mi corazón. Es algo que me motiva mucho, es un reconocimiento a mi trabajo de muchos años para llegar donde estoy", dijo un emocionado Ruiz.

"Todo lo que ha pasado con Trinidad Rodríguez es algo que me sorprendió porque desde el principio era buena gente conmigo. Siempre me deseaba buena suerte y cuando me informaron de sus comentarios, de que no soy puertorriqueño, fue algo que me puso muy triste, porque soy un gran seguidor de Tito Trinidad. Pero ser puertorriqueño es algo que llevo en mi sangre, algo con lo cual moriré", dijo Ruiz.

Sobre la decisión de la AMB de no realizar una cuarta pelea con Holyfield directamente, dijo que “es lo mejor, porque no quería pelear con él nuevamente”.