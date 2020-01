Libro de Canseco se vende bien

INCLUYE A BONDS. ACUSA A PELOTEROS RENOMBRADOS DE USAR ESTEROIDES.

NUEVA YORK, EU/AP. La autobiografía de José Canseco, en la que el ex pelotero cubano acusa a varios de los astros del deporte de uso de esteroides y asegura que la gerencia no atendió durante mucho tiempo el problema, fue un éxito en su primer día en las librerías.

La empresa Amazon.com, que vende libros por la internet, listó Juiced: wild times, rampant 'roids, rmash hits, and how baseball got big como tercero entre sus libros más vendidos el lunes.

El libro sacó inicialmente 150 mil ejemplares y Regan Books no da a conocer cifras de ventas, dijo la portavoz Jennifer Suitor.

El capitán de los Yanquis de Nueva York, el torpedero Derek Jeter, dijo ayer, lunes, que el libro no es algo bueno, porque da una mala imagen al deporte.

"Este es un momento en el que, obviamente, el béisbol tiene una mala imagen, y José no ayuda a mejorarla. En lo que respecta a sus acusaciones, la única gente que sabe la verdad son él y las personas a las que acusa. Lo malo es que, si no es cierto, va a haber jugadores tratando de defenderse por algo que no han hecho", comentó.

Mark McGwire, uno de los ex compañeros que Canseco acusó de usar esteroides, emitió una declaración escrita para negar las alegaciones.