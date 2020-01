SELECCIÓN DE FÚTBOL DE PANAMÁ

Las puertas de la selección de Panamá volvieron a quedar cerradas para Felipe Baloy.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) reveló ayer los 20 convocados para los próximos amistosos ante Uruguay y Venezuela y otra vez el nombre del excapitán del onceno nacional no figuró entre los 12 futbolistas que militan en el extranjero llamados por el técnico Hernán El Bolillo Gómez.

EL MISTERIO BALOY EL MISTERIO BALOY

¿La razón?

Todo un misterio para fanáticos y periodistas, menos para Baloy, quien dio a entender que temas fuera de la cancha son los que estarían impidiendo su regreso a una selección nacional en la que no juega desde hace 14 meses, cuando fue titular en el segundo partido de la era Bolillo Gómez en la derrota ante Brasil.

Incluso Baloy señaló ayer vía telefónica desde México en declaraciones para el programa “El Marcador” en Telemetro Radio que la mayoría de los jugadores sabían el porqué de su ausencia en la selección, pero que no se atrevían a hablar por temor a represalias.

Pese a que el experimentado defensor nunca quiso revelar directamente la situación o el nombre del personaje, el mundo de los interminables rumores del fútbol panameño habla de un supuesto distanciamiento con el presidente de la Fepafut, Pedro Chaluja, debido a la forma en que se manejaron los premios en las pasadas eliminatorias mundialistas.

“Mucha personas piensan que le hacen bien al fútbol, pero no es así, son gente que no sabe de fútbol y les duele que les digas las cosas o tome decisiones que de pronto a ellos no les parezca”, indicó Baloy.

Estos rumores y especulaciones fueron confrontados con el líder de la Fepafut, quien aclaró a La Prensa que no tiene ningún problema con Baloy, a quien describió como “un gran profesional”.

“Descarto ese rumor totalmente, eso no tiene nada que ver, nosotros no nos metemos en las convocatorias que hace el técnico”, dijo Chaluja.

Regresando a las palabras del ex seleccionado nacional, el jugador con pasajes en el fútbol mexicano, colombiano y brasileño dijo que “más adelante se sabrán muchas cosas o razones” sobre su no convocatoria y que la próxima semana pensará seriamente si se retira o no de la selección.

“Me da mucha lástima y tristeza que no se reconozca el esfuerzo, trabajo y dedicación que he tenido durante todos estos años con la selección de mi país. En los 15 años que tengo jugando para Panamá, nunca dije que no a la selección, siempre estuve ahí en momentos buenos y malos, pero de dos meses para acá por situaciones que han pasado y me he dado cuenta, esas ganas y ánimos de volver han bajado un poco”, indicó Baloy.

El defensor, que viene de debutar el fin de semana pasado en la Liga mexicana con su equipo el Atlas en el triunfo 2 por 1 sobre el Puebla, señaló que se siente al 100% y que ya el tema de la lesión de ligamentos de rodilla que lo dejó fuera de las canchas por ocho meses estaría superado.

Al ser consultado sobre si había hablado con El Bolillo, explicó que desde hace ya mucho tiempo que no conversa con el técnico de la selección de Panamá.

El Bolillo reiteró la semana pasada que “las puertas de la selección están abiertas para todos” cuando fue consultado sobre si estaría pensando en convocar a Baloy para los amistosos ante Uruguay (4 de septiembre) y Venezuela (8 de septiembre).

