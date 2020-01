El otro Manchester también pierde

´PREMIER LEAGUE´

El Manchester City perdió ayer, domingo, en el último instante la oportunidad de destacarse en la punta de la Liga inglesa de fútbol al perder 1-0 en casa del Sunderland con un tanto casi sobre el pitido final del surcoreano Ji Dong-Won.

El gol de la victoria local, que llegó a diez segundos del final, cuando el City estaba volcado sobre la portería rival, deja a los Citizens compartiendo el liderato de la Premier con los mismos puntos que el United.

El conjunto dirigido por Roberto Mancini desaprovechó así la oportunidad que le dio su vecino al caer el sábado inesperadamente en casa ante el entonces colista, el Blackburn Rovers.

“Creo que hemos tirado por la ventana una gran oportunidad para ponernos al frente de la tabla”, señaló Mancini tras el encuentro.

“Pero el campeonato es largo: quedan otros 19 partidos y necesitamos otros 45 puntos”, añadió el italiano.

Edin Dzeko y Micah Richards estrellaron sendos balones en los palos, pero el City no pudo perforar el arco del Sunderland y vio cómo en el último contragolpe local se le escapaba al menos un punto.

El gol de Ji, logrado en posición de fuera de juego, aleja al Sunderland a seis puntos de la zona de peligro y lo ubica en décimo tercera posición de la tabla.

Aunque la repetición televisiva mostró como Ji estaba en posición adelantada, el entrenador del City no le dio importancia: “Era fuera de juego pero no hay nada que podamos hacer al respecto. La primera parte jugamos más o menos; la segunda fue mejor pero no aprovechamos las oportunidades”, aseguró el entrenador.

Mancini dejó al español David Silva y al argentino Sergio Agüero en el banquillo, quizá con el partido de mañana, martes, contra el Liverpool en mente.

Pero sus sustitutos no pudieron cumplir con el trabajo y el técnico italiano tuvo que darles entrada en la segunda mitad.

El entrenador del Sunderland, Martin O´Neill, que ha logrado 10 puntos en los cinco partidos que lleva en el cargo, se mostró muy satisfecho con los tres puntos.

“Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a la presión voraz del Manchester City”, señaló. “Pero lo hicimos y muy bien. Ganar este partido considerando la situación que teníamos por la mañana es increíble”, añadió O´Neill, que no pudo contar con varios jugadores titulares por lesión.

En el otro partido de la jornada, el primer gol de Victor Anichebe en la Premier League en casi dos años dio la victoria por 1-0 al Everton en casa del West Bromwich Albion.

El nigeriano, que regresaba al equipo después de una lesión que le había hecho perderse casi toda la temporada, anotó el tanto a cuatro minutos del final del partido.

La victoria eleva al club de Liverpool a la novena plaza de la Liga inglesa de fútbol, adelantando a West Brom, Norwich y Aston Villa. El local, sin embargo, cae al decimosegundo puesto.