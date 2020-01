Massú y su balance del tenis

PARTICIPANTE EN EL ATP CHALLENGER VISIT PANAMÁ CUP 2012

El tenista chileno Nicolás Massú, quien se encuentra en Panamá para participar en el torneo ATP Challenger Visit Panama Cup 2012, opinó que pese al dominio europeo, el tenis latinoamericano sigue bien posicionado a nivel mundial, aunque no con la misma presencia de hace siete u ocho años.

“Hace unos siete u ocho años había por lo menos cuatro jugadores latinoamericanos [argentinos], algunos de los cuales todavía juegan, que estaban entre el top ten del ranking mundial de la ATP, lo cual no se ve hoy día”, señaló el tenista chileno de 33 años, cuando se le pidió su opinión sobre un balance actual del tenis latinoamericano.

Los argentinos Juan Martín del Potro, en el noveno escalafón, y Juan Mónaco, 14, son en la actualidad los únicos latinoamericanos entre los mejores 30 del ranking mundial.

´boom´ latinoamericano

“Antes era muy frecuente ver a jugadores sudamericanos ganar cada semana un torneo de la ATP, y el tenis latinoamericano tenía un boom increíble, el cual no creo que se vuela a repetir, ya que además de los argentinos había otros tenistas como el brasileño Gustavo Kurten, los chilenos Marcelo Ríos, Fernando González y yo, que animaban el circuito”, puntualizó.

Massú igualmente reconoció que aunque prácticamente son tres jugadores los que se han repartido en los últimos años los títulos de los torneos grand slam, como es el caso del español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, el circuito de la ATP se ha vuelto sumamente competitivo.

“Antes era muy raro que un jugador de menor posición en el ranking le ganara a uno del top ten, pero ya vemos que hoy en día esas sorpresas ocurren con mayor frecuencia, ya que hay jugadores jóvenes que están escalando y que vienen jugando muy bien”.

“El ejemplo más reciente lo acaba de dar el checo Lukas Rosol [100 del ranking], quien eliminó a Nadal [número dos], en la segunda ronda de Wimbledon. Esto demuestra por un lado que el nivel de competencia se ha elevado y que los top ten también son humanos y pueden perder ante un jugador de menor calificación”.

SUEÑO TRUNCADO

Massú, quien jugará su primer torneo en cuatro meses en la Visit Panamá Cup del Tour Challenger de la ATP, aseguró que se siente muy motivado de retornar a la competencia, luego de ver frustrado su deseo de asistir por cuarta ocasión a unos Juegos Olímpicos, al no recibir por parte de la Federación Internacional de Tenis la invitación de wild card que esperada para estar en Londres 2012.

“Iba ser bonito estar en mi cuarta olimpiada consecutiva, pero lamentablemente la salud no me ha acompañado a raíz de una lesión en el codo derecho que vengo arrastrando desde año y medio, y descendí en el ranking mientras me recuperaba y ahora estoy por los 600” explicó el doble medallista de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004.

DE VUELTA A LA CANCHA

En cuanto a su participación en la Visit Panamá Cup dijo que aunque prácticamente comienza de cero, su objetivo es jugar un buen torneo para ir recuperando su nivel, por los cual está muy motivado, ya que los torneos Challenger se han vuelto muy competitivos.

“Aunque sea complicado estoy tranquilo, ya hay que comenzar y superar cualquiera molestia. No es fácil competir después de cuatro meses, pero ya he pasado por esto antes”, subrayó.

En el ATP Challenger Panamá Cup 2012, con bolsa de 35 mil dólares, se disputarán además 80 puntos válidos de la clasificación.

Participarán más de 40 profesionales, entre las posiciones 100 y 300 del ranking mundial de la ATP.

CHARLA Y CONVIVIO

Massú, que en alguna ocasión llegó a estar en el noveno lugar de la clasificación mundial, aprovechó el día de ayer para ofrecer una charla técnica a un grupo de jóvenes tenistas locales.

Luego participó de un breve partido de exhibición con varios periodistas, artistas y figuras de la televisión panameña.

La actividad promovida por la firma Adidas se llevó a cabo en las canchas del complejo tenístico Fred Maduro, en Los Llanos de Curundú.