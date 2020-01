Michigan se impone en el Citrus Bowl

+

Jake Rudock lanzó para 278 yardas y tres touchdowns y la defensa de Michigan lució dominante el viernes en una victoria de los Wolverines por 41-7 sobre Florida en el Citrus Bowl.

En un duelo que se esperaba fuera una batalla entre dos de las mejores defensivas de las Conferencias Big Ten y Southeastern, la ofensiva de los Wolverines acaparó los reflectores en su primer triunfo en un tazón desde 2012.

Michigan (10-3) logró tres series ofensivas de touchdown de al menos 70 yardas y terminó con 503 yardas ante una defensiva de Florida que llegó al juego como la sexta mejor a en el país. Con una ventaja de 10 puntos al medio tiempo, Michigan anotó en sus primeras dos posesiones de balón del tercer cuarto para tomar una cómoda ventaja de 31-7.

Michigan no contó con el safety Jabrill Peppers, que no vio acción por una lesión no revelada. Pero los Wolverines no se vieron afectados por su ausencia, frenando a los Gators (10-4) a 28 yardas totales en la segunda mitad.

Por su parte, Ezekiel Elliott fue quien coronó las series ofensivas de Ohio State en la primera mitad. Terminó robándose el espectáculo a base de velocidad en la segunda.

Nada mal para alguien que se enfila a la NFL.

Elliott registró 149 yardas y empató un récord del Fiesta Bowl con cuatro touchdowns, dando vida a la prolífica ofensiva de Ohio State el viernes en un triunfo de 44-28 sobre Notre Dame.