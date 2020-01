Mirando a Panamá

VISITA DEL PRESIDENTE DEL REAL MADRID

El presidente del Club Real Madrid de España, Florentino Pérez, reconoció que 2014 ha sido un año de ensueño para la institución, pero hizo hincapié que la historia del equipo merengue es “un afán de superación permanente”.

“Así nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres, que este es un club nacido para ir alimentando el mito y la leyenda, y por tanto ir mejorando todos los récords que se vayan dando. No solo por orgullo, sino también para ir conquistando más corazones por todo el mundo y en especial con los niños”, señaló Pérez.

Florentino Pérez (2.º Der.), junto al alcalde José Blandón, conversa con varios jugadores y exfutbolistas panameños, entres ellos su tocayo Blas Pérez, y otros como Román Torres, Kevin Kuranyi, El alcalde José Blandón (Der.) entrega las llaves de la ciudad a Florentino Pérez. Niños de la escuela del Real Madrid con su anterior monitor César Morales.

El presidente del Real Madrid reconoció que es difícil estar al frente de una institución grande que ha ganado 10 ligas de Campeones de Europa.

“Es difícil por la presión a la que están sometidos tanto los jugadores como el presidente, como el entrenador, porque el fútbol es muy importante no solo en España sino en todo el mundo, el Madrid es muy grande, aunque suene feo que yo lo diga, pero sobre todo los medios de comunicación quieren incurrir en el Real Madrid y toda esta presión la hemos tenido toda la vida. Real Madrid se ha hecho grande precisamente por eso, porque hemos sido capaces de vivir en medio de toda esa presión”, explicó.

DE VISITA EN PANAMÁ

Florentino Pérez se encuentra de visita en Panamá entre otras razones para la ampliación de un convenio entre el Real Madrid y el Despacho de la Primera Dama, a cargo de Lorena Castillo de Varela, que se realizará hoy y que permitirá la permanencia de la academia Amigos del Real Madrid que tiene el equipo merengue en el país desde 2006.

En el ínterin de su visita, el alcalde capitalino, José Blandón, le entregó ayer “las llaves de la ciudad” en un acto matutino en la Casa de la Municipalidad.

Refiriéndose a la escuela del Real Madrid en Panamá, dijo que “ayuda a unos niños que están en peligro de exclusión como lo hacemos en todos lados y como he dicho antes, con el escudo del Real Madrid, la camiseta y su prestigio, lo ponemos al servicio de esos niños para que se puedan formar los valores y el día de mañana puedan ser personas bien dotadas ante la sociedad”.

RONALDO, EL MEJOR

Refiriéndose a Cristiano Ronaldo, sin titubear, Pérez afirmó que el portugués es el mejor jugador del mundo, en un deporte donde la competencia “nos ayuda a ser mejores”.

“Ronaldo es un jugador completo, seguro, ya no solo por lo que ha hecho, él lleva 25 goles en 14 partidos, de los 15 que hemos jugado él ha estado en 14, prácticamente dos goles por partido, creo que no hay precedente ni en el Real Madrid ni en ningún otro equipo en el mundo. No hay duda que es el mejor”, detalló.

Con respecto al fútbol del área, dijo que el hecho de que en el Real Madrid estén Keylor Navas, James Rodríguez y Chicharito Hernández, es una prueba primero de la universalidad del Real Madrid y segundo que para poder jugar en el club hay que tener un nivel muy alto.

Con respecto al colombiano James, indicó que sorprendió a mucha gente, “no a nosotros que le veníamos siguiendo desde el Oporto, yo creo que es uno de los grandes jugadores tanto por su técnica, su ilusión y sus valores, que merece estar en el Real Madrid”.