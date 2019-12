Ospina espera levantar con Colombia

ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS

David Ospina, pieza fundamental de Colombia en las eliminatorias mundialistas, espera levantar el ánimo en los partidos ante Bolivia y Ecuador, luego de recibir 12 goles en tres encuentros con su club Arsenal.

El portero colombiano encajó 10 goles en la paliza 10-2 que le propinó Bayern Múnich por los octavos de final de la Liga de Campeones, y luego le metieron dos goles en la derrota 3-1 ante West Bromwich Albion por la liga Premier, en la que reemplazó a los 38 minutos a Peter Cech.

“Siempre hay un nuevo día, son cosas que pasan (los 12 goles), hoy en el Arsenal no se están pasando de muy buena manera, no está funcionando en lo colectivo, en todos los aspectos no está bien, pero ahora estoy en la selección”, señaló.

El técnico José Pékerman confía en que Ospina eleve su rendimiento con la selección, en la que es el titular indiscutible, y estará en el arco el jueves cuando Colombia reciba a Bolivia en Barranquilla, y el 28 de marzo cuando visite a Ecuador en Quito.

Ospina indicó que no presta atención a las duras críticas que ha recibido en la prensa inglesa y de parte de los hinchas. “Cada quien hace sus críticas, cada quien opina lo que quiera, estamos mentalizados en sacar adelante a Arsenal, pero ahora me encuentro en lo que es selección y aprovechar la oportunidad”, dijo en la zona deportiva de la Universidad del Caribe, donde Colombia comenzó la preparación.

En cuanto a las eliminatorias, señaló que Colombia tiene que buscar los seis puntos para acercarse a la clasificación al Mundial de 2018.