Pedro Chaluja de Fepafut: 'Ganó el fútbol'

Ya es prácticamente un hecho que Pedro Chaluja continuará al frente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) hasta 2019.

Sin rival en su camino, Chaluja será oficialmente reelecto el próximo sábado 6 de diciembre cuando se celebre el torneo electoral de la Fepafut.

Chaluja dialogó con La Prensa el pasado martes en la conclusión del XIII Congreso Ordinario de la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), que se llevó acabo en un hotel de la capital panameña, donde entre otros temas se confirmó la reelección por tercer período consecutivo del guatemalteco Rafael Tinoco como presidente de la Uncaf.

Entre lo más destacado del congreso, el máximo dirigente de la Fepafut adelantó que Panamá será sede próximamente de un torneo clasificatorio para el Preolímpico y detalló que pese a que la Liga Panameña de Fútbol (LPF) ha mostrado cierto avance, todavía está muy lejos del punto ideal.

En cuanto a las elecciones, explicó lo que sucedió en la Liga Nacional de Ascenso (LNA), donde a su consideración existió un cierto grado de “desconfianza” con el grupo que dirigía el ahora expresidente Ricardo Escobar.

¿Qué novedades para Panamá se pueden rescatar de este congreso?

Ya podemos adelantar que un triangular o un cuadrangular del Preolímpico se va a hacer aquí en Panamá. Solo hay que esperar la confirmación de la fecha.

Se ve una Uncaf cada vez más sólida.

Es muy importante que la región se fortalezca, porque estamos dentro de una confederación que sí tiene regiones marcadas y para nosotros era importante unir fuerzas y acercarnos más a la directiva de Concacaf y tener participación directa en las decisiones que se tomen regionalmente. Ahora todos en bloque vamos a trabajar por ese medio cupo que queremos pedir extra para Concacaf.

En el tema de las elecciones de la Fepafut, ¿ya podemos confirmar su reelección como presidente, dado que va como único aspirante al cargo?

El 6 de diciembre tenemos el congreso para el tema electoral que se va dar en el hotel Sheraton a las 11:00 a.m. Efectivamente, al no haberse registrado ninguna otra nómina en la Secretaría General de la federación, (podemos confirmar la reelección), pero de todas maneras los participantes podrán votar a favor o en contra de la única nómina que está presentada. Se ha integrado mucho el fútbol, si ven dentro de la nómina hay tres personas que en la pasada elección participaron en el equipo rival y ahora se unieron con nosotros. Es seguir sumando por el fútbol de Panamá, ha ganado el fútbol a través de una sola nómina.

¿Cuáles son los retos más grandes de su administración para el próximo período?

Hay varios retos u objetivos. En lo deportivo está el Mundial de Rusia 2018 y los mundiales juveniles donde queremos participar, pero lo más importante es el desarrollo de la LPF, integrar a la LNA bajo la LPF, e igualmente el desarrollo del futsal y el fútbol playa en Panamá, que es una exigencia por parte de la FIFA y tenemos que cumplirla.

Y a nivel de federación, ¿qué deben mejorar?

Queremos armar un mejor equipo de trabajo. Necesitamos ampliar el equipo humano. Tenemos que aumentar nuestra participación a nivel nacional, poder fiscalizar bien las inversiones que se hacen a través de las ligas provinciales. Tenemos que desarrollar mejor nuestras estadísticas y registros. Estas son algunas debilidades que debemos fortalecer.

En el tema de las elecciones de la LNA se dio una sorpresiva derrota del ahora expresidente Ricardo Escobar ante un para muchos desconocido Genaro Bárcenas, ¿qué pasó ahí?

Te voy a ser bien claro en este punto. Integrar la LNA es una propuesta que viene de hace tres años y no hemos logrado consenso porque la directiva de la LNA mantenía una posición de independencia. Adicional a eso, hubo una situación interna con la federación que no se manejó de la mejor manera y eso me creó a mí una desconfianza con el grupo que estábamos trabajando. Hubo un movimiento dentro de la LNA y no es que yo nominé a Bárcenas, yo no nominé a nadie, pero él fue un candidato y ellos se pusieron de acuerdo y salieron adelante. Nosotros sí le presentamos a todos los clubes el proyecto que teníamos con la LNA para integrarlo a la LPF. Obviamente yo fui claro en decir que esto era siempre y cuando hubiese confianza con el equipo de trabajo.

¿Está de acuerdo con que la LNA creció de la mano de Escobar?

Sí, la LNA cambió, pero también tiene muchas debilidades.

¿No cree usted que correr contra un rival ayudaría más a la democracia que debe existir en el fútbol?

Sí hubo situaciones antes de la fecha de conclusión y fue muy interesante lo que sucedió al final. Hicimos 86 elecciones y de esas recibimos 84 manifestaciones de apoyo. Yo creo que fue decisión absoluta que era mejor ir con una sola nómina y en bloque.

Los números dicen que la LPF ha crecido en este torneo, ¿ve ese cambio?

Sin duda. Tenemos números que muestran que ha crecido y que vamos en buen camino, pero todavía falta mucho por recorrer. Todavía no estamos ni cerca de lo que queremos ser.

Una Uncaf unida con jugadores centroamericanos que no cuenten como extranjeros.

Ese fue uno de los planes que se discutió en el pasado congreso de la Uncaf y se mencionó como una posibilidad bajo el nombre de jugador comunitario.

Sumado a esto, aprovechando la presencia del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Justino Compean en el congreso, también se discutió la posibilidad de incluir a los futbolistas centroamericanos en el próximo draft o mercado de piernas del fútbol mexicano y que estos no vayan a contar como extranjeros.

“Nosotros en Uncaf queremos hacer un proyecto comunitario donde puedan haber tres jugadores centroamericanos en las ligas locales o clubes sin que se cuenten como extranjeros”, detalló Chaluja. El presidente de la Fepafut destacó que ve como “muy factible” esta idea para incentivar el desarrollo del fútbol centroamericano.

En cuanto a la posibilidad de ir al fútbol mexicano, confesó que se trata de un panorama más complicado, pero posible.

“En México lo veo un poco más difícil, pero ya escuchaste a Compean decir que ellos sí quieren ver como nos incluyen aunque sea a través del draft, donde podría ser un jugador por país”, agregó.

Hablando de Compean, el jerarca mexicano confesó su deseo de mirar más al fútbol centroamericano y dejar de apostar tanto al talento sudamericano.

“Tenemos que buscar más jugadores en Uncaf, por el costo beneficio debemos mirar más a Centroamérica y no tanto a Sudamérica”, indicó Compean.

El próximo draft del fútbol mexicano con miras al torneo Clausura 2015 contará con el futbolista panameño y delantero de la selección nacional Roberto Nurse al ser incluido en la lista de transferibles por su equipo Correcaminos de la segunda división mexicana.

