Piloto Reluz, en duda

LA PRESELECCIóN INICIA PRáCTICAS

La preselección nacional de béisbol, cuyo mánager, Aníbal Reluz, no ha garantizado su presencia, tiene previsto iniciar sus entrenamientos el primero de junio con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez, Puerto Rico.

La preselección iniciará sus prácticas en La Chorrera y contará con el respaldo de Pandeportes.

Reluz, que llevó a Panamá a ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, mostró su inconformidad con la programación que determinó Pandeportes en lo relacionado a las confrontaciones del seleccionado nacional.

La Federación Panameña de béisbol (Fedebeis) presentó un informe para la preparación y participación de la selección nacional en Mayagüez.

De acuerdo con un boletín de Pandeportes, se tiene planificado en la última etapa de entrenamiento un fogueo de unos cinco partidos, que se jugarían en Cuba o en Panamá.

“Con lo que no estoy de acuerdo es con lo que se programó para las confrontaciones. Ellos (Pandeportes) no pueden decidir un programa de fogueo si no han hecho las consultas con los técnicos”.

“No pueden programar una confrontación internacional faltando una semana para el evento. El pitcheo se maneja de una forma y no podemos arriesgar a los lanzadores a una lesión faltando una semana para el evento”, indicó Reluz.

Los técnicos tienen previsto convocar a una preselección de 32 jugadores, que serán concentrados en los dormitorios del Centro de Alto Rendimiento (Ceare) y Centro de Medicina Deportiva (Cemed) que tiene Pandeportes en la Ciudad Deportiva Irving Saladino.