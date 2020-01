Plinio González se retira del boxeo profesional

González, en su momento uno de los púgiles más tenaces sobre el tinglado, ahora quiere dedicarse a trabajar como entrenador para buscar las nuevas figuras, que estarán representando a la provincia de Coclé en los próximos torneos nacionales a nivel amateur.

González, la única figura representativa del boxeo profesional que tuvo la provincia de Coclé en los últimos 10 años, llegó a la decisión de colgar los guantes tras un análisis exhaustivo que hizo junto a su entrenador Medardo Ortega, sobre sus últimas actuaciones.

“Creo que tuve buenas oportunidades de lograr mejores resultados en mis actuaciones, pero no me acompañó la suerte”, afirmó el ex boxeador.

“No es una excusa, siempre me preparé bien, y creo que también realice un buen trabajo como boxeador, pese a que no conté con el apoyo adecuado para sobresalir”, indicó.

González dijo que, por falta de recursos, tuvo que alternar el boxeo con la labor de guardia de seguridad, que atendió por varios años en la ciudad de Aguadulce.

“Me siento satisfecho de mi trabajo como boxeador; no logré un título mundial pero me enfrenté a buenos boxeadores del patio y de corte internacional”, comentó.

Plinio González tuvo un récord de 21 peleas profesionales, 7 ganadas, 10 derrotas y tuvo cuatro empates.

Se inició como boxeador profesional en el año de 1996, y se enfrascó cara a cara en los tinglados panameños y extranjeros con boxeadores de la talla del desaparecido Pedro Alcázar, Ricardo Córdoba, Reinaldo Frutos, el dominicano William Quiñones, William Castillo y Edin Tejedor. También intercambió metralla con Carlos el púas Murillo, entre otros.

Su objetivo como entrenador es para ayudar a los nuevos púgiles coclesanos en este duro deporte.

“En estos momentos tramito mi nombramiento como entrenador en la provincia de Coclé”, señaló González.