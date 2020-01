Quiere ir a Río por lo legal

NO PIENSA EN LA INVITACIÓN

Él es un hombre de pensamientos positivos, de esos que no se deja vencer por los obstáculos o retos que le pone la vida, es un ser humano con una extradordinaria fuerza de voluntad que logra contagiar a quienes lo rodean y de él se ha hablado mucho.

César Barría, nadador con discapacidad en una pierna, ejemplo para muchas personas y amante de marcar la diferencia con retos de larga distancia en el mar (el estrecho de Gibraltar, canal de Santa Bárbara y del causeway a Taboga), ahora va por las ligas mayores.

Esta entrenando desde finales del año pasado a doble ritmo para conquistar su objetivo. Confesó que todas las semanas ahorra para estar listo para el cambio de prótesis.

Como ya lo había anunciado el propio nadador, su meta es clasificar a los Juegos Paralímpicos 2016 en Río, que serían las olimpiadas para los atletas con discapcidad, pero lo que no ha dicho es cómo encara este reto y todo lo que significa su clasificación al evento más importante de su carrera deportiva.

“Nos estamos enfocando muy bien en la preparación física”, indicó Barría, quien también admitió que está trabajando en la velocidad de su brazada.

“Como yo venía haciendo travesías, tengo mucha resistencia, pero como ahora es distancia corta, 50 metros, 100 metros, 400 metros libre me tengo que adaptar en fuerza, velocidad y explosividad de la mano de mi entrenador Carlos González, con quien llevo 10 años”.

El esfuerzo de doble jornada de entrenamiento por día y alimentación que está haciendo Barría, quien también es embajador deportivo, no puede terminar en un saco roto.

“Estamos poniendo todo para clasificar a Río 2016, si no tuviera opción de clasificar no lo intentaría”, dijo con voz firme el nadador, quien buscará el cupo a Río por marca y no por invitación en los Juegos Parapanamericanos, que serán en agosto en Toronto, después de los Juegos Panamericanos.

LA ‘ESPINITA’

Esta no sería la primera vez que Barría participe contra atletas con su misma discapacidad; en 2007 participó en los Parapanamericanos en Río y a pesar de haber clasificado a las finales en los 50 metros, 100 metros y 400 metros su mejor posición fue de sexto.

“Es una espinita que tengo desde entonces, ya que desde 2008 comencé mis travesías y no compito de esa forma”, indicó entre risas el tritón.

Es por esa razón que para César Barría no cabe la palabra derrota en los Parapanamericanos.

“Yo creo que sí lo podemos hacer, si no tuviera ninguna posibilidad no lo estuviera haciendo”

“De no hacerlo sería una derrota muy grande no poder clasificar porque ese es nuestro norte y objetivo y hasta podría ser un fracaso deportivamente hablando y tendría que hacer otro ciclo olímpico para lograrlo.

“Buscamos clasificar, hay otras opciones como la invitación, esa no es mi intención, no quiero ir invitado, quiero ir por mis propios medios porque clasifiqué e hice las marcas, a eso yo aspiro”, mencionó Barría tras cuestionarle cómo reaccionaría ante una derrota en los Parapanamericanos en Toronto.

“Personalmente puedes ir invitado, pero el nivel es muy alto y para ganar experiencia no me parece, aunque ya es cuestión de cada uno. Ir a experiencia, agarrar un vuelo, visitar otro país, ver otros atletas y el roce internacional, pero realmente ese no es mi objetivo, yo quiero ir por mis medios y si me van a ganar es porque son mejores que yo, no porque fui en un muy bajo nivel”, manifestó.

Para junio de este año, Barría tendrá su primera prueba evaluativa en referencia al tiempo que registra en los 50 metros, 100 metros y 400 metros libre, distancias que se cubre en los Paralímpicos.

Su clasificación a los Parapanamericanos la obtuvo el año pasado en un centroamericano en Colombia, por lo cual solo está concentrado en bajar los dos segundos que tiene por encima de los 50 metros y 100 metros y otros cinco segundos en los 400 metros libre.

“Yo venía de hacer travesías, es por eso que la brazada es un poco lenta, pero estamos trabajando para eso”, indicó.

SU PIERNA

La prótesis, de un material de combinación de titanio que la hace más liviana y va acorde a la pierna, lo obliga a cuidar no bajar o subir de peso, porque podría molestarle.

“Ya me ha pasado que he bajado mucho de peso o me he subido y me molesta, me corta la circulación”, explicó en referencia a su prótesis.

Se cambia cada seis o siete años. “Son costosas y la que yo uso puede estar alrededor de $15 mil, por los materiales que tiene, la rodilla es de sistema hidráulico que ayuda que la pisada sea amortiguada, que la marcha sea lo más natural posible”, indicó.

A pesar de tener un costo elevado, Barría se siente bien con ese tipo de prótesis ya que le permite hacer gimnasio, aguantar peso, manejar bicicleta y rebotar un poco, cosas que benefician su entrenamiento.

“Hay otras mucho más caras como las eléctricas pero hasta allá no llegamos”, comentó entre risas.

EXPECTATIVAS

Una de las razones por las cuales Barría quiere llegar a los Paralímpicos en Río es para dar a conocer el deporte de paralímpico en Panamá.

“Yo quiero ayudar a los atletas, que se sepa que en Panamá también hay este tipo de deporte”, indicó el nadador, pero también dejó claro que entrar a Pandeportes no es su meta principal.

“Para yo asumir el rol de director de Pandeportes tengo que prepararme para eso, porque habría que hacer un cambio radical, no entrar a resolver problemas, sino hacer un cambio de cómo hacer las cosas y eso no se hace de la noche a la mañana. Por el momento no me interesa Pandeportes, quiero apoyar al deporte de otra manera”, sentenció.

DETALLES IMPORTANTES

2007

Fue su primer evento Parapanmericano, pero no obtuvo los resultados que quería y ahora va con todo para poner a Panamá en la elite mundial.

2016

Los juegos Paralímpicos serán después de las Olimpiadas en Río y utilizarán las mismas instalaciones que los atletas convencionales.

S9

Será la categoría en la que compita Barría, que incluye a los nadadores con severa debilidad en una sola pierna.