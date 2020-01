Sigue en el aire pelea del Torito

COMBATE EN MÉXICO

No hay nada definido para el choque de campeonato mundial entre el mexicano y monarca gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Fernando Montiel, y el panameño Rafael Torito Concepción.

Desde México llegó la información de que Montiel unificaría su corona ante el puertorriqueño Eric Morel, campeón gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 17 de julio, sin embargo acá en Panamá hay otra información.

Carlos González, representante del Torito Concepción, afirmó ayer, lunes, que todavía existen negociaciones para el choque de campeonato entre el mexicano y el panameño.

“Me hicieron una nueva oferta, pero no me gustó; yo voy para México y les haré una contraoferta para ver la situación. No se puede decir que el pleito de campeonato va o no”, dijo González.

El informante aseguró que mañana miércoles tendrá información más clara sobre este particular.

“Eric Morel está inseguro de enfrentar a Montiel, quizás por la bolsa económica”, indicó González.

Mientras las negociaciones continúan para concretar el choque de campeonato, el ex campeón sigue entrenando. Se habla de otros boxeadores para enfrentarlo en esa fecha.