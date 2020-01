Del Solar solicita que lo dejen dirigir

PEDIDO. LIMA, Perú/EFE. El técnico peruano José Guillermo Chemo del Solar pidió ayer a las autoridades del fútbol argentino que lo habiliten para cumplir con su trabajo como entrenador del Colón de Santa Fe de ese país.Del Solar afirmó a la emisora Radioprogramas del Perú que se sorprendió cuando el último fin de semana le comunicaron que no podría dirigir desde el banco el encuentro que ayer jugó el Colón con River Plate (2-3). "Me he llevado una gran sorpresa. El viernes me enteré que no estaba habilitado para entrar al campo", afirmó Del Solar, quien agregó que le comunicaron que no se le habilitaba porque no tenía experiencia como entrenador en primera división.