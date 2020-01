Towns, primer pique en ‘draft’ de la NBA

Como se pronosticaba, los Timberwolves de Minnesota eligieron al ala-pívot de origen dominicano Karl-Anthony Towns en el draft de la NBA.

Se preveía que el jugador sensación de Kentucky, de 19 años de edad, podría ir a los Wolves o a los Lakers de Los Ángeles, pero era casi seguro que el equipo de Minnesota se hiciera de sus servicios debido a que tenía la selección número uno del draft, que se llevó a cabo en el Barclays Center en Brooklyn.

Los pronósticos se cumplieron cuando el comisionado Adam Silver anunció que Towns había sido elegido por los Timberwolves.

“Cuando vi al comisionado salir, realmente me puse muy nervioso, no podía resistir la angustia antes de que se hiciera el anuncio, y creo que después de que me anunciaron seguí nervioso, porque es una gran responsabilidad estar en un gran equipo como los Timberwolves”, dijo el nuevo integrante de ese equipo.

Towns, que tuvo promedios de 10.3 puntos, 6.7 rebotes en 21.1 minutos por partido en su única temporada con los Wildcats, asegura que “es claro que pondré todo de mi parte para no defraudar al equipo”.

Los expertos consideran a Towns un jugador de alto peligro en el ataque y prevén que encajará bien en el esquema de juego de los Timberwolves, que se encuentran en reconstrucción.