US Postal dejará a Armstrong

La empresa semiestatal de correos hizo pública el pasado sábado su decisión de concentrarse a partir de 2005 en otros terrenos, después de seis años patrocinando al equipo del pentacampeón del Tour de France.

A partir del año que viene, el ciclismo profesional se estructurará de otro modo, ya que los 18 equipos más potentes conformarán el "Pro Tour", que englobará las 28 carreras más importantes del calendario.

Con el anuncio de la retirada, Armstrong, cuya preparación para el Tour parece marchar perfectamente, recibe un duro golpe. "Mis sentimientos son confusos, aunque nunca olvidaré al US Postal, que me dio una oportunidad en 1998, cuando no me quería ningún otro equipo", dijo el texano en la Vuelta a Georgia, donde es líder.

El estadounidense, de 32 años y que hace seis firmó con el US Postal tras superar un cáncer de testículos, tendrá ahora que esforzarse en conseguir un nuevo patrocinio que asuma los gastos de todo el equipo.

"Tendría mucho sentido si el nuevo patrocinador viniera de Europa. Aunque el equipo podría seguir siendo norteamericano", señaló Armstrong.

En el futuro, los patrocinadores deberán comprometerse por cuatro años en el "Pro Tour" y tendrán la garantía de participación en las 28 carreras más importantes y atractivas del circuito.

Pese a todo, la nueva estructura de competición todavía tiene grandes resistencias por parte de países como Bélgica, Francia e Italia. Según la página de Internet sport1, el "Pro Tour" empezará en 2005 con la París-Niza (del 6 al 13 de marzo) y terminará con el Tour de Lombardía (el 15 de octubre).