INCLUSIÓN AL SALÓN DE LA FAMA

Los votantes del Salón de la Fama del béisbol siguen profundamente divididos sobre Barry Bonds y Roger Clemens.

El electorado, sin embargo, está cambiando, y eso pudiera ser una buena noticia para ambos.

El lanzador Roger Clemens y el bateador Barry Bonds tienen mucho en contra. AP y Van a pasos lentos

Bonds y Clemens rebasaron la marca de 50% de votos por primera vez el miércoles, apareciendo cada uno en 54% de las boletas depositadas por la Asociación de Cronistas de Béisbol.

Por quinto año consecutivo, Bonds y Clemens no lograron el 75% necesario para ingresar al Salón, pero su respaldo está subiendo lentamente.

Jeff Bagwell, Tim Raines e Iván Rodríguez fueron elegidos al Salón de la Fama el miércoles.

Bonds y Clemens siguen fuera a causa de sospechas de uso de esteroides, pero pudieran seguir ganando terreno a medida que llegan más votantes nuevos al proceso.

“Pienso que, generacionalmente, las personas de 20, 30 años, ven el asunto de forma diferente que las personas en sus 50 y 60”, dijo Sam Mellinger, del Kansas City Star, votante por primera vez que respaldó a Bonds y Clemens.

“Quizás hay algo que no vemos — no soy una de esas personas que piensa: ‘Tengo razón y los otros no’. Simplemente son puntos de vista diferentes”.

Un periodista puede recibir un voto para el Salón de la Fama si ha sido miembro de la Asociación de Cronistas por 10 o más años.

En 2015, el Salón de la Fama eliminó a votantes que habían estado inactivos por más de 10 años — una decisión para fortalecer la influencia de nuevos votantes.

Lo más cercano a un sondeo a boca de urna para el Salón de la Fama es el seguidor de votos de Ryan Thobodaux, que registró más de la mitad de los votos de este año.

De los 14 votantes debutantes identificados en el sitio para el miércoles por la noche, 13 dieron su respaldo a Clemens y Bonds.

Uno de esos votantes debutantes fue Mike Harrington, de The Buffalo News, quien dijo que votó por Bonds luego que el excomisionado de las mayores Bud Selig fue elegido al Salón de la Fama por el comité de veteranos.

Selig fue comisionado en la era en la que las sospechas de esteroides abundaron. “En los últimos años en mi columna en The Buffalo News me negué a usar el nombre de Barry Bonds. Se volvió algo distintivo en la columna. Solamente me refería a él como número 25”, dijo Harrington.