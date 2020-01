Otro año futbolero

TIEMPO EXTRA

DAVID SAMUDIO GARAY dsamudio@medcom.com.pa

OPINIÓN

Iniciamos de una vez el año 2016 con objetivos para la selección de Panamá que se juega su pase a la Copa América Centenario este viernes en el estadio Rommel Fernández ante Cuba.

Este será el único partido que le dará a uno de los dos la oportunidad de jugar entre los 16 mejores equipos de América en el torneo de mitad del año en Estados Unidos.

Tenemos la ventaja de que el juego es en casa y ante un equipo del Caribe que conocemos bien, pero contra Cuba no se puede uno confiar nunca.

El último precedente fue en la categoría Sub-23 en el torneo Preolímpico.

Cuando pensábamos que ganábamos solo con salir a la cancha, nos fuimos con un amargo 1-1 que comenzó a sepultar las esperanzas a Río 2016.

Podríamos decir también que el equipo de Bolillo goleó a Cuba en el Romme en 2014 por 4-0 con un cuadro experimental del que solo están para el viernes Amílcar Henríquez y Edgar Bárcenas.

Si Panamá quiere jugar entre los grandes de América tiene que ganar este partido de inicio de año.

La nómina es prácticamente la misma que se utiliza en las eliminatorias; eso me dice que no hay confianza en el resto de los jugadores de la LPF o los que juegan poco y están en la nómina rumbo a Rusia.

A pesar de que no es fecha FIFA, el técnico Bolillo Gómez contará, con excepción de Baloy, con prácticamente los fijos en los diferentes puestos.

A veces la gente me pregunta en la calle qué es lo que pasa con nuestro fútbol que no sube la loma.

Hay muchas razones, no hay una sola, pero en este momento quiero decir que el famoso “relevo generacional” no ha llegado al equipo.

No solo en la delantera de Blas y Tejada, sino en todas las líneas.

Me podrán decir que no se le da la oportunidad por ejemplo a Sergio Moreno y Ricardo Clark de jugar como titulares, uno goleador de la LPF y el otro campeón en Venezuela con el Zamora, y es un punto muy válido.

Pero, ¿tirarlos a la candela en un juego único por el todo o nada? O nos sentimos confiados con jugadores con poquísimo en la selección para tan gran responsabilidad.

Los amistosos no son los juegos de presión o nerviosismo que sirven para probar gente; un partido ante Cuba por los puntos sí lo es, pero nuestro fútbol no está preparado para experimentos como estos porque no tenemos la plantilla, nómina o jugadores que tienen nuestros vecinos.

Esa es una realidad para que la selección tenga una nómina de “confianza” de 25-30 jugadores que en cualquier momento puedan jugar y dar una buena presentación.

El viernes, todos al estadio Rommel Fernández para ver si el año 2016 se inicia con buen pie y un triunfo ante Cuba nos da la oportunidad de jugar en junio en la gran fiesta de América.... Saluuuuudos.