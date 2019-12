11 años sin perder ante la ‘H’

EN PARTIDOS OFICIALES

Once años lleva sin perder Panamá con Honduras en partidos oficiales. La última vez sucedió el 11 de julio de 2005, cuando cayó 1-0 en la Copa Oro de Concacaf.

Desde entonces se han enfrentado nueve veces en partidos de Copa Centroamericana, Copa Oro y eliminatoria mundialista, con un saldo de cuatro victorias y cinco empates para Panamá.

Blas Pérez y Luis Tejada realizan ejercicios durante la semana que entrenaron en el estadio Rommel Fernández. Jorge Luis Pinto (Izq.) y Hernán Darío Gómez ya se enfrentaron en la pasada Copa Oro. CORTESÍA

En la pasada eliminatoria, con Julio Dely Valdés como entrenador, se midieron cuatro veces, con un saldo de dos victorias y dos empates para Panamá.

El viernes Panamá enfrentará en San Pedro Sula a Honduras, en el inicio de la hexagonal de la Concacaf con miras al Mundial de Rusia 2018.

Es la primera vez en estos hexagonales que el equipo nacional comienza de visitante, en los torneos de 2005 y 2013 empató de local con Guatemala y Costa Rica, respectivamente.

En el partido de este viernes la otra cara de la moneda la presenta el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, timonel de Honduras, que no ha perdido en cinco partidos oficiales en los que ha enfrentado a los panameños.

Como entrenador de Costa Rica solo sufrió un traspié en un amistoso cuando Panamá la derrotó 2-0 el 11 de noviembre de 2011 en un partido que cerró una racha de 19 años sin poder ganarles a los ticos en suelo patrio.

Como entrenador de Colombia goleó a Panamá en un amistoso (4-0) el 8 de mayo de 2007, cuando tenía como asistente al Cheché Hernández y Alexandre Guimaraes era el entrenador nacional.

Pinto ha enfrentado solo en dos amistosos a Panamá.

En partidos oficiales, como técnico de los ticos derrotó 1-0 a Panamá en la Copa Centroamericana de 2005 en Guatemala.

También en 2005 salió airoso por 2-1 en el partido de la eliminatoria para Alemania 2005, cuando se disputó en el estadio Saprissa sin público, por una sanción que tuvo esa plaza.

En su segunda era con los ticos, empató 2-2 de visitante en el primer partido de la hexagonal para el Mundial de Brasil 2014 y ganó en el partido de vuelta en San José por 2-0.

Ahora, en su nuevo rol de entrenador de Honduras, empató con Panamá 1-1 el 10 de julio de 2015 en Massachusetts, en su primer enfrentamiento con su compatriota Hernán Darío Bolillo Gómez.

En Panamá ya se ha escuchado decir que le tienen más respeto al técnico Jorge Luis Pinto que a la misma selección de Honduras.

Las conjeturas se dan porque el técnico colombiano es un entrenador meticuloso en lo que a sistemas de juego se refiere, en la hexagonal pasada mostró algo de su sapiencia cuando Panamá derrotaba 2-0 a Costa Rica en la primera media hora del juego, de inmediato hizo movimientos tácticos que a la postre sirvieron para que el compromiso terminara empatado a dos goles en el estadio Rommel Fernández.

El sábado se le preguntó al Bolillo Gómez si no está receloso por el hecho de que Pinto conoce bastante a Panamá. Respondió que se pensara más en los jugadores que en los entrenadores.

Señaló que no se trataba de un duelo personal con Jorge Luis Pinto, porque los dueños del espectáculo serán los 22 que estén en el estadio de San Pedro Sula.

“Todo lo conoce Jorge Luis y yo conozco todo de Honduras. Nos conocemos él y yo. Aparte es mi amigo, lo admiro como técnico. Pero ¿qué vamos a inventar ahora? Ni él va a cambiar el estilo por más que quiera, ni yo lo voy a cambiar por lo que más quiera. Eso sí es clarito”, señaló el Bolillo Gómez.

El fútbol ha sido la obsesión para el técnico de Honduras. Se dice que Pinto descansa trabajando. “Cuando estaba en sexto de bachillerato, mis compañeros estudiaban química, física y matemáticas, y yo ya leía libros de fútbol”, dice un extracto de su biografía.

En el Mundial de Brasil 2014 fue el técnico revolucionario con el seleccionado de Costa Rica, donde su nombre se mencionó entre los grandes entrenadores, hoy con Honduras clasificó a la Sub-23 a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde estuvo peleando el bronce con Nigeria, sin embargo, con el equipo mayor ha pasado dificultades.

Por ejemplo, no pudo clasificar a la Copa América Centenario, donde sí pudo llegar Panamá.

Al igual que Panamá, terminó segundo en su grupo detrás del invicto México. Pero tuvo que sudar la gota.

En la pasada fase, Honduras vino a sumar su primer punto en la tercera fecha, cuando Panamá ya tenía cuatro unidades.

Panamá clasificó a la hexagonal con 10 puntos en la quinta fecha, cuando se venció 2-0 a Jamaica, Honduras lo hizo con ocho unidades en la sexta.

Con dos escuelas diferentes en el banquillo y 22 jugadores con hambre de triunfo, se jugará el partido de este viernes.

Bolillo Gómez lo resumió con estas palabras: “A Messi lo han analizado mil veces, si Messi está en su día no lo para nadie, y si Panamá está en su día no lo para nadie, y si Honduras está en su día no lo para nadie. Eso de análisis o de decir que conozco a Honduras o que conozco a Panamá, todos nos conocemos. ¿Cuánto hace que nos conocemos? Es el día del partido que hay que estar bien”.