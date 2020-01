Un atento al ´fair play´

POLÉMICO GOL EN LA LIGA DE CAMPEONES

El equipo ucraniano Shakhtar Dontesk recibió ayer duras críticas por el polémico gol del brasileño Luiz Adriano, en la victoria del martes 5-2 ante el Nordsjaelland danés en la Liga de Campeones.

“Los malos robaron la victoria”, lamentó ayer el diario danés B.T, mientras que el director deportivo del club, Jan Laursen, dijo: “Se nos llena la boca con juego limpio y respeto y luego pasa esto”.

Adriano, que terminó la noche con un hat trick, marcó el 1-1 tras aprovechar un balón que su compañero de equipo William estaba devolviendo al conjunto local después de una pausa por lesión.

El brasileño se mostró “imperturbable”, escribió el diario Ekstra Bladet después de hablar con el delantero en el aeropuerto. “Estoy muy contento, ganamos”, fue citado el delantero, que añadió que estaba “feliz” por todos sus goles, “también por el primero”. El enfado del Nordsjaelland aumentó cuando el equipo rival se negó a dejarse encajar un gol como compensación.

“La mitad de los jugadores del Donetsk parecía dispuesta a hacerlo, pero la otra mitad no”, señaló el capitán del equipo danés, Nicolai Stokholm.

El entrenador del Dontesk, Mircea Lucescu, se disculpó por el tanto de Adriano en los canales oficiales de su club. “Quiero pedir perdón por el gol que metimos y que tanto ha dado que hablar. (Adriano) me dijo: ´Vi la pelota en mi pie y me pudo el instinto goleador”, contó el técnico.

El propio Lucescu criticó duramente en 2008 al Barcelona por falta de juego limpio al recibir un gol cuando su jugador Brandao estaba tendido en el suelo.

“Es una vergüenza”, dijo Lucescu tras perder por 2-1 en casa ante el Barcelona en la fase de grupos.

El árbitro danés Claus Bo Larsen aseguró que él no habría validado el gol de Adriano. “Es una regla no escrita que un jugador no puede marcar en esa situación, es juego limpio”, señaló a la página web bold.dk.

La UEFA decidió ayer iniciar un proceso disciplinario contra el atacante del Shakhtar Dontesk Luiz Adriano por su polémico gol.

El ente rector del fútbol europeo indicó que la semana que viene será tratado el caso del delantero brasileño, quien podría recibir una sanción por “violación de los principios de conducta”.