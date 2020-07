Atletas emprendedores

Surf y educación

Se trata de un novedoso proyecto escolar digital, a través del cual se impartirán clases desde kínder hasta duodécimo grado y, a la vez, servirá de guía para que atletas panameños puedan convertirse en jóvenes emprendedores.

La idea se inspiró en el talento y ganas de triunfar de cuatro surfistas, que limitados por las circunstancias intentaron abrirse camino para suplir sus necesidades académicas y deportivas.

Tao Rodríguez, Diego Goldner, Juan Carlos Blanco y Kalani García, todos en su momento selección nacional, viajaron hasta Playa Venao, una famosa playa en la Península de Azuero, en Panamá, la cual se convirtió en terreno fértil para madurar el proyecto.

Los cuatro están bajo el paraguas de Panamá Surf Foundation, organización que se dedica a ayudar a surfistas a mejorar su desempeño con coaches profesionales, a darles entrenamiento constante y llevarlos a los torneos nacionales Juveniles y Open.

El grupo quedó atrapado en ese paradisíaco lugar durante cuatro meses, luego de que las autoridades nacionales decretaron la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus, que causa la enfermedad Covid-19.

Con exitosas carreras en surf, jiujitsu y un incipiente interés en el emprendimiento, estos jóvenes deportistas comenzaron a plantearse la idea de formar parte de una empresa de tecnología educativa.

El proyecto caló de inmediato en personas vinculadas al área de la educación, quienes dieron su aporte al capital semilla para su desarrollo.

Hasta el momento, la experiencia curricular de estos jóvenes se había basado en programas de educación en casa y en escuelas tradicionales estadounidenses, programas que les sirvieron de base para incursionar en un negocio único en el mundo emergente de la tecnología educativa.

El proyecto se denomina Líderes del Futuro, (Leaders of the Future) y su director académico es José Goldner, quien hace las veces de tutor o mentor de los estudiantes.

Con el cierre de varias escuelas debido a la pandemia, la opción de educación en línea se convirtió en una posibilidad de emprender con un modelo funcional para muchas escuelas y deportistas. Las escuelas tradicionales se están enfrentando a la tarea de reinventar la forma de impartir clases y, al mismo tiempo, involucrar a sus estudiantes para que adopten una nueva forma de aprender.

“Aspiramos a ser atletas profesionales, anhelamos viajar por el mundo, compitiendo y aprendiendo habilidades de la vida empresarial”, destacó Diego Goldner, de 17 años, cofundador de Líderes del Futuro que, como se dijo, va desde kínder hasta duodécimo grado.

“Creemos en dos ideas fundamentales: el emprendimiento debe comenzar desde el kínder y la escuela también debe integrarse con el estilo de vida que se quiere vivir”, dijo.

Tao, Diego, Juan Carlos y Kalani no son los típicos adolescentes surfistas.

Diego es campeón mundial de jiujitsu en repetidas ocasiones y surfista competitivo.

Tao es el actual Campeón Nacional de Surf categorías Junior y Senior, con una larga lista de logros internacionales sobre las olas.

Juan Carlos Blanco es un exitoso influencer de surf, @barrelpanama; mientras que Kalani es un reconocido surfista, de los mejores de la categoría Open en el país.

“El ser emprendedor me ha permitido tener un plan alternativo, como atleta profesional, de seguir haciendo lo que amo, viajar por el mundo, surfear y tener éxito financiero. No compromete el amor de mi vida: el surf, ni mi educación. Gracias a Dios por mis padres que me han permitido elegir mi destino, pero siendo siempre realista sobre no limitar mis elecciones”, dijo Tao.

Juan Carlos agregó: “Es un buen momento para los aspirantes a atletas/emprendedores. Ser adolescentes nos permite dar grandes pasos en lo que realmente nos inspira al aprendizaje permanente”.

La misión de este proyecto es inspirar a la próxima generación de emprendedores (habilidades de vida) un programa educativo completamente virtual y tener un componente de capacitación para padres, garantizando así el éxito del estudiante.

“Esta escuela abrirá en agosto y ya tiene una larga lista de atletas estudiantes. Con la primera inyección de capital bajo sus alas, estos muchachos están preparados para la ola de su vida”, dijo Goldner.