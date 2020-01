Tras las brazadas de Nimia Murúa

ENTREVISTA NIMIA MELISSA MURÚA PAZ

Durante el XXV Campeonato Nacional de Natación, realizado en esta ciudad, Nimia Melissa Murúa Paz mostró nuevamente parte de su creciente ascenso en el deporte de sus amores, la natación, en el cual el 50% de su vida se lo ha dedicado para desarrollarse deportivamente.

Tras concluir las siete pruebas en que fue inscrita, la capitalina se colgó igual número de preseas doradas, en medio de la alegría de sus orgullosos padres que la observaban desde las graderías de la Piscina Olímpica de Chiriquí y bajo los caluroso rayos solares del pasado domingo.

Pero ¿quién es esta jovencita que apunta a grandes cosas en la natación panameña?

Ese día en un sector de la piscina chiricana, tras sacudirse sus cabellos aún mojados, relató que desde muy pequeña sintió pasión por la natación.

“Mis padres me metían en una pequeña piscina de la casa y mi papá vio que a mi corta edad me movilizaba libremente en el agua y sentía tal vez que tenía ya una futura campeona”, dijo.

“Con el pasar de los años me inscribió en el club de natación Halcones Rojos, donde me fui desarrollando como nadadora”.

EXPERIENCIA VIVIDA

Recordó que a los nueve años de edad vivió una experiencia difícil, que la marcaría para siempre, pero que ha sabido manejar de manera positiva.

“Proyectaba alcanzar registrar mis mejores tiempos en el campeonato nacional del año 2007, pero mis esperanza se vieron truncadas cuando sufrí una herida al introducir mi pierna derecha en el orificio de una alcantarilla, que no poseía tapa”.

“Sufrí un gran corte en la pierna, por lo que necesité que me suturaran la herida con 35 puntos internos y 35 externos, de eso, me quedó una cicatriz que aún tengo en forma de una gran V”, explicó.

Sonriendo, aduce de manera positiva que esa cicatriz le ha marcado la senda de la victoria y así lo siente. “En el futuro si llego a implementar una fábrica de ropa o algo similar, sería mi sello personal de identificación, la V de la victoria”, sostuvo.

Relató que su presencia en ese nacional era muy importante, ya que sabía le lanzaría como nadadora de alto rendimiento a nivel nacional.

“Previo a ese percance estaba marcando excelentes tiempos, era el momento de empezar a mostrarme como atleta, pero no se pudo”, acotó.

FUTURO

De sus planes la nadadora, de tez morena, subrayó que aspira continuar dejando sus mejores marcas en cada competencia, a la par de ir cumpliendo el ciclo olímpico que le ha de catapultar a poder competir en las olimpiadas.

“Ese es mi mayor anhelo y hacia allá voy, entrenando diariamente y sacrificando muchas cosas, que tal vez sean normales en la vida de jóvenes como yo, las cuales algunas actualmente omito realizar”.

“Mis pretensiones son muchas, dentro de esas que me reconozcan lo que soy como atleta, que sepan quién soy, que cuando alguien me vea digan... oh, esa es Melissa Murúa y así otros jóvenes tal vez también me imitan, metiéndose a este bello deporte.

ENFOQUE

Expresó que antes de iniciar una carrera, lo primero que hace es concentrarse en lo que se avecina, en la técnica que aplicará, la cual irá con la velocidad que impondrá y llegar de primera.

Tras reír un poco, aceptó que nadando siente algo de nerviosismo cuando tiene un rival que le aventaja.

“De inmediato me concentro y pienso cómo hacer para suministrar mis energías y fortaleza muscular para alcanzarla y superarla”.

Murúa afirma que sus actuaciones deportivas, se las dedica a Dios, porque gracias a él está en la natación dándole fortaleza para continuar en este exigente y sacrificado deporte.

Añadió que para ella es fundamental el apoyo de sus padres, quienes siempre están atentos a que no le falta nada.

Murúa afirma ser admiradora de Eileen Coparropa y al pluricampeón olímpico Michael Phelps.