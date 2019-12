Édgar Bárcenas y Fidel Escobar podrían ser compañeros en 2020

españa

El Real Oviedo busca reforzarse para la segunda mitad de la temporada en la segunda división de España. Un jugador en el que pone su mirada el director deportivo del club, Francesc Arnau, es el defensor panameño Fidel Escobar. Según el diario Marca, Arnau sigue atento al jugador del Córdoba de la segunda B de España, como refuerzo para cuando se abra el mercado de invierno.

“Fidel Escobar es un central internacional con Panamá que es propiedad del Sporting San Miguelito, pero que juega como cedido en el Córdoba. Los problemas extradeportivos del conjunto andaluz pueden provocar que finalice su préstamo. El conjunto azul vería con buenos ojos su llegada, para reforzar el centro de la zaga”, escribió el medio español.

Un ventaja en la operación descrita por Marca es la figura del también panameño Édgar Yoel Barcenas en el equipo asturiano. “El compañero de selección de Yoel Bárcenas mide 1.84 [metros] y la influencia del extremo azul podría ser una baza de los carbayones a la hora de acometer su llegada”, destacó.

El Oviedo lucha en la parte baja de la tabla tras un mal inicio de temporada, y tiene fallas defensivas, al punto de que es el segundo equipo con más goles recibidos en la temporada: 31 en contra en 20 partidos.

Después de 20 jornadas el Oviedo ocupa la casilla 17 con 21 puntos. El Tenerife (19) es por ahora uno de los cuatro clubes que descienden a la tercera categoría.

Fidel, de 24 años de edad, jugó 11 partidos con el Córdoba en el grupo 4 de la segunda B. El seleccionado panameño no intervino el pasado fin de semana en el último partido del Córdoba en su victoria como visitante 1 a 0 sobre el Linense. El técnico Raúl Agné lo guardó por una amenaza de lesión.

Escobar se perdió los entrenamientos de la semana pasada, lo cual no incide en la valoración que tiene el Córdoba sobre él, que quiere cuidar al panameño.

“Fidel Escobar es un bicho, tiene músculo de Primera División. Es un jugador de un país centroamericano, que no tiene una cultura futbolística importante, pero demuestra unas condiciones y un potencial de mejora increíble. Al equipo le da mucho”, señaló Agné, en rueda de prensa.

“Sería absurdo forzar. Fidel Escobar no ha entrenado en toda la semana, por suerte no es una rotura sino una elongación. Hay riesgo de una lesión más grave y en un principio no va a viajar siquiera”, agregó. El Córdoba, tercero en el grupo con 37 puntos, a siete del líder FC Cartagena, se mantiene luchando contra una serie de problemas económicos que pueden derivar en la salida de Escobar quien está cedido por un año con opción a compra.