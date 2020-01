Con dolor en el alma

Me ha tocado ver, escuchar o transmitir las eliminaciones de Panamá en su historial mundialista desde 1976. Las primeras no fueron sufridas. Entre 1978 y 1984 salíamos rápido y sin drama, goleadas fuera de casa, empates y derrotas esperadas en el Revolución o Mariano Bula, pero las frustaciones y sinsabores se inician en 1988, cuando ante 30 mil personas en el coloso de Juan Díaz Costa Rica nos elimina 0-2. Luego en 1992 otro sinsabor, en San José Gustavo de Simone botó el juego, muchos dicen que lo vendió, Jorge Dely jugó de lateral derecho!!!, teniendo que defender un 1-0 de la ida metió al campo a Rommel, Mendieta, Julio Dely en ataque junto a Armando Dely, dejó a Chino Ortega como único contención y los ticos sin piedad ganaron 5-1, al mediotiempo ya estaba todo resuelto 4-0, lo transmitimos en vivo en Canal 2 con Gabriel Castillo, me quedé pensativo y triste viendo la grada vacía del estadio Nacional por media hora.

Rumbo a Francia 98 trabajé como jefe de prensa, nos fue bien ante Belice, perdimos en la tormenta de Edmonton 3-1, Cuba y el blanquito Cebranco en el aguacero nos vencieron 3-1, se despide a Maturana luego del 1-1 ante El Salvador y ya quedamos fuera, sin tanto drama esa vez. Para Corea-Japón 2002 queda el recuerdo de los cuatro goles a Nicaragua, pero después caravana, porque perdimos ante México 1-0 en casa, la tristeza fue ir a Puerto España y que nos metieran 6-0. Para Alemania 2006 el Cheché nos llevó al hexagonal, USA nos hizo el favor de empatar a Jamaica y acá le dimos 3-0 al El Salvador para pasar a esa ronda, estábamos felices solo por estar allí parecía, la chilena de Tejada tranquilizó el gol mudo de San José, a puertas cerradas en Sábado de Gloria Roy Myrie metió un gol en el minuto 93 cuando Panamá no mantuvo un balón en el córner y en la contra perdimos el juego... no lo grité... no lo narré... no lo describí... le pegué a la mesa de madera del Saprissa de la rabia y fuera del micrófono decía “vayala $·%=$!?”... quedaban siete juegos, pero estábamos otra vez fuera.

Para eliminaciones de grandes ligas la de 2008, ventaja de 2-0 en el global ante El Salvador y te meten tres goles en 20 minutos en el Cuscatlán, esa vez no estuve presente, no nos tocaba transmitir, pero fue peor!!! Solo veía caer los goles, teníamos preparado un especial en RPC posjuego y se canceló, quién tenía ganas de analizar eso, todas las palabras sucias posibles salieron a relucir, me fui a RPC Radio a desahogar la rabia de otra eliminación, esta mas prematura que ninguna, solo dos partidos.

Pero lo del martes no tiene nombre.... ni apellido, ¿será que los dioses del fútbol no quieren que avancemos? Qué dolor caer en casa de esta manera, pasar de la máxima alegría con el gol de Tejada a tristeza total con el gol del 2-2 al 92. Otro gol mudo, sin alcanzar a decir nada como en 2005 ante Costa Rica, y ¿qué iba a decir? ¿A gritar algo que no era nuestro? ¿Alegrarme cuando todos estábamos tristes? Nombe no, qué dolor. Luego, ¡¡qué rabia!! ¿Por qué no defendimos el 2-1, por qué no la tiramos al otro lado si los USA no atacaban, por qué Jairo no le hizo falta a Castillo, por qué... por qué... por qué???... Dely hizo los cambios para atacar, pero luego no supo defender... como en el Azteca, misma película, dos veces Tejada nos dio esperanza y dos veces no lo supimos defender, y aunque nos duela es así, no merecimos ir al Mundial, ganando 1 juego de 10... Adiós a Tejada, Blas, Baloy, quizás Coco para Rusia 2018, el resto seguirá, nuevos llegarán. Otra eliminatoria termina como todas las anteriores, aunque esta será la mas difícil de digerir... ¡Saludos!