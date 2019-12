De los errores se aprende

CIERRA EL CAPÍTULO DE LOS PANAMERICANOS 2007

En agosto del presente 2016 se cumplen nueve años de aquel incidente en donde el fútbol femenino de Panamá estuvo en boca de todos, tanto en el país como en el extranjero.

Panamá acudió a los Juegos Panamericanos en Río de Janeiro en 2007 con una selección mayor. En ese entonces la noticia no fueron los resultados, sino los llamado actos de indisciplina de algunas jugadoras de la selección, que nueve años después le siguen costando muy caro.

En 2007 se habló de deserciones de jugadoras, indisciplina colectiva, cervezas en la Villa Olímpica y la desactivación de la selección femenina de todo evento internacional y local.

Una de las involucradas y más señaladas de haber dañado el fútbol femenino panameño es la portera Farissa Córdoba, que actualmente tiene 26 años de edad y es egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá.

“Yo nunca había hablado de esto ni con mi mamá, en verdad es difícil”, comentó Córdoba mientras suspiraba tras contar su historia.

Cuéntame tu verdad

La verdad: desde mi punto de vista (de una jugadora), en aquel momento con 17 años no era la edad para que yo afrontara el escándalo con la madurez que hoy tengo, y te responderé con base a lo que yo hice, te hablaré de lo vivido en Brasil.

Y puedo responderte que lo sucedido fue el resultado de un conjunto de desacuerdos entre las jugadoras y la dirección técnica, sin evadir que cometí un error en el momento menos indicado.

¿Qué fue lo que pasó en Brasil?

Dos situaciones: la del equipo: fue una gran mezcla de lo negativo en un solo escenario, pero todo esto surgió por dinero. A todas las delegaciones de Panamá en el Panamericano se les había entregado un incentivo económico por parte del Presidente de la República, este incentivo para nosotras cambió. Una vez que dan este dinero la Federación nos hace ver que fueron ellos quienes lo habían dado, esto conlleva a que el equipo se rebele y entienda que no fueron ellos; sino que aprovecharon el incentivo para no darnos el viático que era totalmente aparte de lo que ya habíamos recibido.

Cuando eres una jugadora y ves cómo se apoya a otras selecciones masculinas y no a ti, cada centavo que quieran quitarte lo pelearás como un millón de dólares y esto empezó la rebeldía del equipo.

El primer juego Panamá–Argentina se realiza bajo dirección técnica, sin embargo al seguir las diferencias, el siguiente juego Panamá contra Estados Unidos el cuerpo técnico se separa y las jugadoras realizan el juego a su manera, después de esto la distancia total entre ambas partes.

La individual: Yo destaqué en los juegos a pesar del resultado y percibí que podría tener oportunidades de juego en el extranjero, pero ahora entiendo que un sueño no se alcanza tomando decisiones de manera arbitraria, qué ilusa.

¿Quiénes forman parte de la indisciplina en Brasil?

Si nos referimos a la indisciplina ocurrida en Brasil, todos. Los federados, que no velaron nunca por el equipo. Un cuerpo técnico, que fue a Brasil a todo, menos a dirigir. Jugadoras que al tener rienda suelta hicieron lo que quisieron.

¿Es culpa tuya lo sucedido en Brasil y el estado actual del fútbol femenino?

Lo de 2007 sí afectó, porque la liga y selecciones se detuvieron un año.

Posteriormente se activan las selecciones con jugadoras nuevas y a pesar de esto el sistema siguió funcionando mal, pero qué pasa, se utiliza Brasil y aquel suceso como la excusa perfecta para no mostrar más interés en mejorar el fútbol femenino.

Es más fácil decir “por culpa del suceso de indisciplina en Brasil, donde estuvo envuelta Farissa Córdoba el fútbol femenino no ha progresado”.

¿Cambiarías algo de tu pasado?

Sí, cambiaría el pensar que quedándome podría llegar a jugar en un equipo fuera del país con 17 años.

También cambiaría la falta de malicia, no es excusa haber tenido 17 años, yo debí pensar en aquel momento que toda acción tiene consecuencia. Me pasó factura la vida por haber confiado sin analizar.

¿Qué sientes cada vez que te señalan tantos años después?

Duele, es doloroso. Me duele ser recordada por la mala decisión que tomé.

Solo me queda buscar lo positivo y es que me di cuenta que muchos son quienes valoraron el trabajo en la cancha y fuera de ella, son muchos los que desde ese momento han seguido mi trayectoria.

Tras el escándalo, ¿cuál fue tu reacción?

Eran todos los sentimientos en una sola persona. Lo más difícil era ver sufrir a mi mamá y hermano, mi familia. Ellos, aunque no lo demostraban, yo sabía que estaban pasando por un mal momento, allí me di cuenta de lo que había ocurrido y en lo que yo me había metido, y que debía ver cómo lo afrontaba; tuve todo un año de castigo sin salir de casa a actividades recreativas.

Perdí becas deportivas internacionales, perdí oportunidades de clubes y sobre todo perdí mis años de sacrificio. De allí en adelante mi vida giró totalmente al lado contrario.

¿Qué pides ahora?

Siempre me arrepentiré de la mala decisión que tomé, pero jamás me arrepentiré de todo lo que aprendí.

Pediría que ya se pasara la página, porque hacerme responsable a mí, o lo que pasó en Brasil, de que el fútbol ha decaído no es lo más sensato, hablamos de siete años de consecuencias, imposible.

Córdoba, quien actualmente juega en ligas universitarias, sigue amando fútbol. Desde que tenía 12 años de edad corre detrás de un balón. No piensa en poner escuelas, pero sí en apoyar a nuevos talentos.