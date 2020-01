Los fanáticos rugieron

TIRO A GOL

CAMPO ELÍAS ESTRADA cestrada@prensa.com

OPINIÓN

Un grupo de fanáticos del Plaza Amador no quisieron ingresar al estadio Maracaná el sábado y se perdieron de ver el primer triunfo de su equipo en el torneo, contra Chorrillo, donde marcaron su primer gol en 615 minutos, lo hicieron en protesta porque están en desacuerdo con la junta directiva que preside Gian Castillero, que a su vez está al frente de la LPF Group.

La protesta me alienta porque me muestra que en Panamá la hinchada está viva.

No hay que desconocer que el Plaza Amador o los Leones, como también se les conoce, es un equipo grande así no haya ganado todo lo que han conseguido Árabe Unido, Tauro o San Francisco, pero tienen un legado en el fútbol panameño y una fanaticada que siempre ha dado la cara, independientemente de que sus jugadores ya no rujan como en el pasado y que su directiva no tenga peso.

Es claro que los tiempos han cambiado, pero no se puede dejar perder la esencia de un club como Plaza Amador, que además de representar a un sector futbolizado de la capital, tiene un nombre, una trayectoria y unos colores que siempre lo han identificado.

Los jugadores pueden ser parte del mal momento del equipo, pero los responsables directos son la directiva, si los hinchas se manifestaron con no ingresar al estadio, lo que es poco usual en el fútbol panameño, es porque no están conformes con su presidente y obvio, con la modesta campaña en el torneo. Es el sentimiento de un hincha.

Antes para jugar en el Plaza había que ser bravo y tener carácter, de lo contrario no servía de mucho en el equipo, hoy los tiempos han cambiado, los que están en la cancha intentan dar lo mejor de sí, mientras que su directiva no convence. Pueda ser que la esencia de Plaza Amador esté cambiando en la cancha y en su dirigencia, pero nunca en su hinchada, que tanto ayer como hoy continúa rugiendo.