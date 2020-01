´Al final los que llegan son los que tienen cabeza´

ENTREVISTA CON JOACHIM BATICA

Es conocido por ser el impulsor de uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol centroamericano.

De sus manos se produjo el salto nunca antes visto de un jugador proveniente de un club de Costa Rica, directo y sin escala hacia a uno de los equipos grandes de Europa e Inglaterra como lo es el Arsenal.

Hablamos del agente FIFA Joachim Batica y ese jugador es La Joya tica Joel Campbell, quien pasó del Saprissa a los Gunners en 2011, en un traspaso que se estima fue por un millón 300 mil dólares.

En su primera visita a suelo panameño, Batica conversó con La Prensa el pasado martes en el estadio Ernesto Cascarita Tapia, donde reveló su interés por conocer de primera mano el fútbol en Panamá.

Temas como la historia detrás del fichaje de Campbell y todas las pruebas que debió superar la ahora estrella del fútbol tico para llegar hasta donde está, además de la importancia de la parte mental en un futbolista para poder hacer la diferencia, fueron analizados por el agente que reside en París, Francia.

Hoy en día Batica es el representante del delantero panameño Ameth Ramírez, goleador del pasado Premundial Sub-20 de Puebla, a quien llevó a una prueba el año pasado con el equipo de primera división del Atlético de Madrid.

Para los que no lo conocen, ¿quién es Joachim Batica?

Yo radico en París, soy agente FIFA francés. Tengo presencia con jugadores de Costa Rica. Tuve la oportunidad de conocer a Juan Carlos Cubillas (técnico de la selección Sub-17 de Panamá), por medio de (Javier) Wanchope. También conocí a Julio Dely Valdés y me hablaron de Panamá. Hace tiempo quería venir para conocer localmente cómo es el fútbol acá. En París todos conocemos la calidad de Julio, el éxito que tuvo.

¿Primera vez en Panamá?

Sí, es mi primer viaje a Panamá. Tengo un año queriendo venir, pero por una cosa u otra no se pudo. El año pasado me llevé a Ameth Ramírez a probar con el Atlético de Madrid y estuvo con el equipo filial y luego con el primer equipo, pero al final no se dio y ahora Ameth está con el filial del Pachuca.

¿Qué le llamó la atención de Ameth?

Lo vi jugar en el Premundial Sub-20 de Puebla donde salió goleador y ahí empezamos a trabajar juntos. Yo hable con la gente del Atlético de Madrid y el estuvo allá con el equipo de primera. No se dio la contratación, pero yo lo vi bien. Un jugador que sale de la Sub-20, se va a Madrid y entrena con el primer equipo sin miedo a mí me demuestra que más que piernas tiene cabeza y con base a esto la gente del Pachuca se mostró interesada y ahora está prestado a un equipo filial suyo y veremos qué pasa al final de temporada.

¿Cuál es la razón de su viaje a Panamá?

El motivo es conocer el fútbol base y profesional, ver algunos jugadores que ya había visto en el Premundial Sub-20 que jugaban con Ameth. Evidentemente busco tener contacto con los clubes, tener contacto con la federación y poder aportar lo que puedo como representante. Busco ver jugadores, poder recomendar y empezar un trabajo como se hizo con Ameth.

Su opinión del fútbol panameño.

Es un fútbol de calidad, pero todavía no me puedo expresar mucho porque es mi primer viaje a Panamá. He visto jugar a la selección de Panamá. Yo diría que es un fútbol en estado bruto, hay que pulirlo. Aquí hay talentos y vengo para poder recomendarle a los clubes europeos los mejores que se ven. Evidentemente la prioridad son los jóvenes, pero nada se descarta. Desafortunadamente no pudieron clasificar al Mundial. Todos hemos visto que fue algo que se perdió en minutos y tengo muchas expectativas de este viaje, ya que me quedaré una semana en Panamá.

¿Cómo califica el jugador costarricense?

Hace unos días estuve en Costa Rica con unos scouts del Manchester City y el director deportivo del Tenerife. Nos quedamos tres días y salieron satisfechos tras descubrir el fútbol base y profesional y quieren darle seguimiento. Costa Rica tiene un fútbol técnico, quizás la parte táctica, comparándolo con Francia u otros países en Europa, aún se puede mejorar. En forma general, quizás el jugador latino cuando llega a Europa le puede costar el juego sin la pelota, como posicionarse, sobre todo los que juegan posiciones ofensivas.

Pareciera que todo este interés de clubes ingleses y europeos hacia Centroamérica se magnifica luego del descubrimiento de Joel Campbell y su pase al Arsenal. ¿Cómo se dio ese fichaje de Campbell?

En realidad la historia es mucho más larga de lo que parece. Ahora mismo se habla de Joel porque es un jugador del Arsenal, porque le metió un gol al Manchester United en la Champions League (con el Olympiakos). Pero es una historia de varios años. Joel no solo fue la venta al Arsenal. Cuando él tenía 17 años me lo llevé a París y otras ciudades donde estuvo probando en cinco clubes profesionales en Francia y en su momento no lo contrataron. Yo siempre he dicho lo complicado que es cuando una persona busca un trabajo y regresa a casa diciendo “mira tuve cinco entrevistas y no me contrataron”. Eso le pasó a Joel. Regresó a Costa Rica y dos años después estuvo con la selección absoluta y destacó en la Copa América. Yo viajé a Costa Rica con el director deportivo del Arsenal, Richard Law, y se dio la contratación. Pero qué hubiera pasado si (Ricardo) Lavolpe no llega a Costa Rica y se lleva a un chaval de la Sub-20 con la absoluta a la Copa América. En ese momento todo el mundo se preguntaba cómo es posible que lleve a un jugador que ni siquiera juega en primera división a la selección absoluta. Lo llevaron, se destacó, se vendió.

Para ti como representante, ¿es muy difícil vender a un jugador centroamericano?

Volviendo al tema de Joel, si fuera brasileño yo creo que se hubiera vendido por mucho más dinero. Pero eso es parte del trabajo de uno como representante. Uno debe mostrarle al club que no importa de dónde sea el jugador, si tiene calidad tiene calidad. Yo siempre he dicho que hay que trabajar la parte mental, porque a los 16, 17, 18 y 19 hay talentos, pero al final los que llegan son los que tienen cabeza.

Un tema que se critica mucho en Panamá de los agentes es el hecho de que la mayoría de los jugadores panameños cuando van afuera salen a prueba y no fichados. ¿Esto es un problema del agente o el nivel del jugador?

A mí no me gustan mucho las pruebas. Pero cuando uno sale, eso le abre las puertas a otros. También existen diferentes tipos de pruebas. Cuando a mí el Atlético de Madrid me pide a Ameth y a los tres días está entrenando con el primer equipo es una prueba interesante. Pero yo no mando jugadores a prueba donde hay 15 o 20 jugadores probando donde al final de cuentas no va ser valorado. Lo mejor es como hice ahora que fui con el del Manchester City y el de Tenerife a Costa Rica.

¿Podríamos contar con que vengan esos equipos a Panamá?

Sí. De hecho se lo planteé al scout de Manchester City, pero por tema de planes no se pudo, pero no descarto viajar acá con ellos para que vengan a ver jugadores. Es un mercado donde estos clubes pueden invertir y llegar antes que los otros equipos.