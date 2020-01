El gran legado de Camacho

SITUACIÓN CRÍTICA

El excampeón mundial puertorriqueño Héctor Macho Camacho “revolucionó el boxeo en su tiempo”, afirmó ayer en ciudad de México el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), José Sulaimán.

Camacho, gravemente herido en un tiroteo la noche del martes en Bayamón (Puerto Rico), “revolucionó el boxeo en su tiempo. Anunciarlo era anunciar controversia, golpes de aquí para allá y llenar las arenas”, precisó Sulaimán.

El excampeón mundial está ingresado en un hospital de San Juan (Puerto Rico) por las heridas de bala que sufrió.

Sulaimán, presidente del CMB desde 1975, afirmó que el Macho Camacho siempre fue en el cuadrilátero un peleador “inteligente, estrafalario y (que) vestía elegantemente, porque le quedaba bien todo lo que se pusiera y era un tipo bien parecido”.

Camacho ha sido siempre “uno de mis (boxeadores) consentidos de toda mi vida, porque fue una persona cercana a nosotros, muy cariñoso y muy respetuoso”, añadió.

Destacó sus cualidades boxísticas, entre ellas el hecho de ser un púgil difícil de noquear, porque tenía una quijada resistente y una movilidad extraordinaria.

Sulaimán aseguró que el Macho fue un imitador exitoso del estilo de Mohamed Alí, “con la boca, la vestimenta y estilo de boxear”.

Recordó que la pelea entre Julio César Chávez y Camacho en 1992 rompió récords de audiencia en televisión y “colmó todos los lugares donde se transmitió”.

GRANDES RECUERDOS

Puertorriqueños ligados al mundo del deporte en Nueva York se mostraron sorprendidos y lamentaron lo ocurrido con el expúgil Macho Camacho, de quien destacaron su habilidad en el cuadrilátero y su peculiar estilo de llamar la atención en sus combates.

“Le conozco desde que era niño, porque entrenaba en el gimnasio donde yo trabajaba” como entrenador, dijo Julio Albino Salina, quien recordó que se tuvo que sentar cuando su esposa le dio la noticia.

“Comenzó a ir al gimnasio a eso de los 11 años y a los 14 fue campeón de los Junior Olimpics, un programa que aún existe, creado para sacar a los chicos de la calle”, dijo Salina, que recordó que fue su entrenador cuando el entonces adolescente Camacho fue a pelear a Chicago para el torneo nacional Golden Globe, que ganó en su peso.

La noticia también sorprendió al activista y productor de deportes Julio Pabón y al joven boxeador Eric Bonnet.

“Lo supe de inmediato porque un amigo me llamó desde Puerto Rico. Tuve que dejar lo que estaba haciendo, se me acabó el sueño y me senté a la computadora a escribir algo”, señaló Pabón.

Por su parte, Bonnet, de 20 años, aseguró que se quedó en shock cuando se enteró a través de las redes sociales que Camacho estaba hospitalizado tras recibir un impacto de bala que lo mantiene en coma inducido y próximo a la muerte cerebral.

“Todo lo que salía en las noticias de la comunidad puertorriqueña era negativo. Macho Camacho fue responsable de poner en alto el nombre de El Barrio y a los puertorriqueños en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York”, argumentó Pabón, presidente de Latino Sports.