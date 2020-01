A jugar fútbol sin porterías

No se cómo habrán tomado los golfistas el nuevo deporte del “footgolf”. Eso de invadir los inmaculados campos de golf por jugadores expertos en hacer avanzar un balón a punta de patadas de hoyo en hoyo parece que no pega, pero por desajustado que parezca ya en el país se de dos lugares donde se está jugando, en el Summit Golf (Paraíso) y en La Hacienda (en Cerro Azul).

Este juego lo inventaron los holandeses en 2009 y suena ilógico que un país que tiene casi más agua y canales que tierra, sea la cuna de este híbrido que consiste en introducir una pelota en un hoyo de 52 centímetros de diámetro con el pie a lo largo de un campo de golf.

Panamá junto a Hungría, Argentina (donde lo juegan desde 2010), Estados Unidos, Puerto Rico, México, Reino Unido, Portugal, Noruega, Italia, Chile y Australia hace parte desde el año pasado de la recién creada Federación Internacional de Footgolf (FIFG) que por el boom que ha tenido este entretenimiento en cuanto a competidores, lanzará un calendario oficial para comenzar con los torneos oficiales en América y Europa, pues fue en Budapest, Hungría, donde el año pasado se realizó el primer mundial que premió a los cinco mejores puntajes. Solo de Argentina asistieron 20 jugadores.

En Argentina la fiebre ha ido tomándose cada vez más provincias, y en las canchas juegan unos 400 jugadores por semana en Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Bariloche.

Las reglas son las mismas del golf (tratar de meter la bola de hoyo en hoyo con la menor cantidad de golpes posibles). El “footgolf” se juega individual o en equipos de dos contra dos.

Yo me quedo con el fútbol, por la estrategia, el trabajo en equipo, tantas cosas que no tienen punto de comparación, pero no descarto ir a ver los torneos.

Los jugadores se visten graciosamente con pantalones bombachos hasta la rodilla, largas medias de rombos a colores, boinas, y chalecos. Eso es lo que he visto en fotos, toca ver si aquí es igual, una oportunidad puede ser el próximo 27 de octubre, porque la Asociación Panameña de Footgolf está invitando a presenciar un torneo en La Hacienda Country Club este domingo desde las 8:30 de la mañana.