TENIS DE MESA

Alberto Gorgona es certero con la raqueta y también con sus respuestas. El estudiante de 16 años de edad, del Instituto Justo Arosemena, no dudó en pedir apoyo para él y para el tenis de mesa, un deporte que también le ha dado oro a Panamá.

El tenismesista quisiera que el presidente panameño Juan Carlos Varela dé instrucciones para que los atletas con aspiraciones olímpicas consigan becas internacionales.

Gorgona, que entrena en Advance Table Tennis Academy y ganó tres medallas en los pasados Juegos Juveniles Nacionales, reconoció la desigualdad a la hora de apoyar a los deportes en general. “Unos reciben más que otros”, agregó

La mesa está lista y del otro lado de la red, que divide el campo de juego rectangular, está Gorgona, quien se apresta a responder.

¿Si tuvieras al frente al presidente Varela, qué le pedirías para ti y el deporte en general?

Le pediría al presidente Varela para mí y otros atletas con aspiraciones al ciclo olímpico, becas internacionales que nos permitan obtener un título universitario y seguir entrenando para representar al país, y para mi deporte, el tenis de mesa, un gimnasio de alto rendimiento con todas las especificaciones de los gimnasios en los que he podido jugar fuera de Panamá.

¿El apoyo que recibes es personal o te toca salir a tocar puertas y cuando esto ocurre cuál es la reacción cuando dices ping-pong?

Cuento con patrocinadores y amigos que creen en el esfuerzo que estoy haciendo, de otra manera no podría viajar... y la reacción es positiva cuando tocamos puertas, porque ellos no se ubican dentro de un deporte, sino en los resultados que he logrado y gracias a Dios han sido buenos dentro y fuera del país.

¿Consideras que Pandeportes debiera ser más justo al repartir recursos para desarrollar las prácticas deportivas o el sistema está bien?

Definitivamente hay deportes que tienen más apoyo que otros, pero en mi caso en particular siempre he contado con el apoyo no solo de Pandeportes, sino también del Comité Olímpico, que están enfocados en apoyar a los infantiles y juveniles que venimos logrando objetivos. Algunos de nosotros nos preparamos fuera del país y para ello necesitamos un apoyo adicional, es la única forma de continuar con nuestro ciclo.

Vienes de participar en los juegos juveniles. ¿Cómo te fue en esa competencia y cuál es tu próxima cita deportiva?

Gracias a Dios me fue muy bien, ya que logramos el objetivo de ganar la de oro en la prueba individual y el campeonato nacional absoluto, además de haber logrado una segunda medalla de oro junto a David Dimas en dobles y una de bronce en mixtos junto a Lorie Lee, todo esto se dio gracias al ritmo que obtuve en el circuito mundial juvenil en Guatemala. Mi próximo compromiso, primero Dios, son los Juegos Escolares Deportivos Centroamericanos y del Caribe (Jedecac) en México, en el mes de noviembre, a los que había clasificado el año pasado al lograr la medalla de plata en el Codicader centroamericano.

¿Por qué el tenis de mesa y no otro deporte?

Porque el tenis de mesa es un deporte tan individual que la responsabilidad de ganar o perder es solo tuya, te permite en un microsegundo hacer una estrategia de juego y descifrar a tu contrario.

¿Quién te motivó a jugar ping-pong?

Ricardo Velarde fue mi iniciador, y el nivel que he logrado en este momento se lo debo a mi entrenador Alejandro Aponte, quien también programa mis entrenamientos y competencias internacionales.

¿Sientes que este deporte requiere de habilidad mental o física?

Ambas, ya que necesitas una preparación física fuerte en caso de que los sets se extiendan y juegues partidos largos, y mental para poder remontar o mantener un marcador.

¿Dónde estudias y qué te gustaría ser cuando trabajes?

Estudio en el Instituto Justo Arosemena, 10° grado, y me gustaría obtener una beca internacional que me permita estudiar periodismo deportivo y jugar para alguna universidad o liga, ya en esos trámites están mis padres y mi entrenador.

¿Cuál ha sido tu máximo logro en este deporte?

Han sido varios, a nivel nacional ha sido el reciente campeonato y las medallas de oro y bronce logradas en los Juegos Nacionales Juveniles, a nivel internacional, la medalla de plata en los juegos Codicader en Guatemala 2014 y este año en el Circuito Mundial Juvenil logré vencer al segundo jugador juvenil de España Iván Pérez, igualmente este año formé parte del equipo mayor que nos representó en el Campeonato Latinoamericano en Argentina, torneo clasificatorio para los Panamericanos de Canadá, y actualmente estoy dentro del ranking mundial.

¿Dos secretos para dominar a un rival en este deporte?

Entrar dominante a la mesa y ubicar la mente fría y tener garra en los momentos difíciles del juego.

Un mensaje para nuestras autoridades deportivas, Pandeportes o Comité Olímpico (COP).

Mil gracias a Pandeportes y el COP por todo el apoyo que me han brindado, pero los atletas de alto rendimiento necesitamos apoyo adicional para viajar y seguir entrenando fuera del país y continuar con el ciclo... los juveniles hacemos muchos sacrificios para dejar a Panamá en alto, yo salgo de mi casa a las 6:30 de la mañana y no regreso hasta las 9:00 de la noche entre estudios y entrenamientos.