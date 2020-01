Con linaje triunfador

Su apellido es sinónimo de béisbol en Panamá, pero ella se ha encargado de dejar sus huellas en un deporte para niñas, la gimnasia. Ella es Hillary Heron, nieta del fallecido Carlos Chico Heron, reconocido pelotero y cazatalentos de los Yankees de Nueva York.

Gimnasta de la categoría infantil A del club Marbella, ayer celebró su noveno cumpleaños y hoy es la Estrellita Deportiva de la Semana de La Prensa, gracias a su sacrificio y ganas de ser una de las mejores.

“Cuando yo sea grande me gustaría representar a mi país”, comentó Hillary, quien comenzó a practicar deporte desde los cuatro años de edad.

“Nosotros siempre le hemos buscado un deporte para que ella practique”, comentó Ricardo Heron, padre de Hillary.

Ella comenzó practicando natación desde muy pequeña, pero llegó un momento en que le dijo a su padre, “no me traigas más acá, yo quiero nadar y jugar en la piscina, no que me manden”.

Según comentó su madre, Yaroslavi, su pequeña comenzó practicando ballet, jazz y tap, pero era como muy light para ella y para las olimpiadas de Beijing, viendo una rutina de gimnasia con su padre, le dijo que eso era lo que ella quería hacer.

Al ser algo nuevo para ellos, la llevaron solo por recreación donde la profesora María de Garcés en el club Marbella, pero la sacaron y la volvieron a meter en ballet.

“Llegó el momento en el que ella misma nos dijo, yo no quiero esto, quiero gimnasia y volvimos a la gimnasia, pero al club Aries”, comentó la madre.

Fue allí donde Hillary compitió por primera vez, justamente en una copa Marbella. Recuerda su madre, que durante la premiación Hillary quedó en el podio con atletas del club anfitrión y con su inocencia de niña le decía, “mami, yo quiero estar en el club de las rojitas”.

Después de allí tuvieron que hablar con el entrenador del club Aries, para explicarle que Hillary regresaría a entrenar con la profesora De Garcés.

“A mí me gusta la gimnasia porque me puedo divertir con mis amigas y hacer muchas volteretas”, comentó Hillary, quien es admiradora de la estadounidense Gabrielle Douglas.

“Ella nunca puede caminar normal, siempre tiene que estar de cabeza, caminando con las manos y haciendo algo, ella no se puede quedar quieta”, apuntó su hermana Alexandra.

Esa agilidad que tiene Hillary para aprenderse las rutinas y hacer las piruetas con exactitud la llevó a competir en tres niveles durante la temporada del año pasado.

“Para mí lo más difícil es la viga, y lo más fácil es el piso durante las competencias”, aportó la pequeña, quien considera que el campeonato Panama Classic del año pasado ha sido su competencia más importante, porque pudo enfrentarse a más de 300 niñas de diferentes países y ganarles.

Son precisamente esos momentos de competencia que llenan de nervios a su madre. “Últimamente siento un poco de miedo, porque ya está haciendo cosas más peligrosas”, comentó.

“A ella la dejamos sola en una esquina cuando Hillary está compitiendo”, aseguró Alexandra.

A pesar de las fuertes rutinas de entrenamiento de la estrellita, que son todos los días en horas de la tarde, ella sabe que su familia la apoya totalmente.

“Cuando ella compite siento mucha emoción, porque sé lo difícil que es estar en esa posición. En la casa todo se paraliza, todos nos levantamos temprano para prepararnos”.

Una particularidad que tiene Hillary es que ella compite con lentes puestos. Sus padres le mandaron a hacer lentes especiales que no le molestaran durante las rutinas. Por ahora, aunque está de vacaciones en Oxford International School, ella se mantiene entrenando en el club Marbella, para lograr subir a una nueva categoría este año.

La filosofía en la familia Heron es que el deporte no es una opción, es casi una obligación, pero para Hillary la gimnasia se ha convertido en su pasión y la disfruta al máximo.