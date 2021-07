Los Bucks igualan serie final

Los Bucks de Milwaukee han vuelto a igualar una eliminatoria después de una desventaja de 2-0, como hicieron en las semifinales de conferencia ante los Brooklyn Nets.

Esto, tras igualar la serie a los Suns de Phoenix 2-2 la noche del miércoles, con 40 puntos de Khris Middleton, que ayudó a los Bucks a ganar 109-103 en las finales de la NBA.

En un último cuarto de infarto, Middleton anotó las canastas decisivas y Giannis Antetokounmpo (26 puntos y 14 rebotes) logró un tapón deslumbrante para neutralizar la exhibición de la estrella de los Suns, Devin Booker, que terminó con 42 puntos.

Con los dos equipos ganando sus juegos como local, las finales regresarán ahora a Phoenix para el quinto partido del sábado.

Ficha técnica del cuarto partido #1 Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 109 - 103 #2 Cancha: Fiserv Forum (unos 17 mil aficionados) #3 Parciales: 20-23, 32-29 , 24-30, 33-21

Los Bucks apretaron los dientes para llevarse el juego más igualado hasta ahora de la eliminatoria, que tuvo polémica arbitral y una exhibición de Devin Booker, con la que colocó su nombre en la historia de la NBA.

A sus 24 años de edad, el escolta se convirtió en el jugador con más puntos anotados en los primeros playoffs de su carrera (542), superando a los hasta ahora líderes Rick Barry (521 puntos) y Julius Erving (518).

“Mis 42 puntos no importan en absoluto. El objetivo principal es ganar el partido, lo que ocurra en el partido no importa”, recalcó con gravedad Booker. “Es muy duro cuando no puedes ganar un partido a estas alturas de la temporada”.

Los Bucks salieron decididos a igualar la eliminatoria con el apoyo del enfervorecido Fiserv Forum, en presencia de los legendarios Kareem Abdul-Jabbar y Oscar Robertson, protagonistas del único anillo de Milwaukee en 1971.

“ En los [minutos] finales del partido, tienes que hacer lo que sea para ganar”. Giannis Antetokounmpo, reboteador de los Bucks

Sin puntería desde el exterior (7/29 en triples en el partido), los Bucks trataban de imponer su dominio físico en la zona, con Antetokounmpo como punta de lanza.

El dos veces ganador del premio MVP estuvo menos dominante en ataque que en los dos juegos anteriores, en los que superó los 40 puntos, pero fue vital en defensa con 3 robos y 2 tapones.

El griego colocó un descomunal tapón a DeAndre Ayton cuando el joven pívot de los Suns intentaba una volcada para empatar el marcador a 1 minuto y 16 segundos del final.

“Para ser honesto, pensé que iba a machacar encima mío”, reconoció Antetokounmpo. “En los [minutos] finales del partido, tienes que hacer lo que sea para ganar el partido”, destacó.

“Middleton ha estado increíble”, reconoció el griego a su escudero. “En los finales de partido mete grandes canastas”.

El base Jrue Holiday volvió a naufragar en ataque (13 puntos en 4/20 en tiros), pero fue una incansable sombra para Chris Paul, que jugó su peor partido de sus primeras finales.

El veterano base se quedó en 10 puntos y cometió 4 de las 17 pérdidas de balón de los Suns, una de ellas clave en la recta final del choque.