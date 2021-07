‘No hubo voluntad y es inaceptable’: Thomas Christiansen

El técnico de la Selección de Fútbol de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, descargó contra sus jugadores tras la eliminación de la Copa Oro y el pobre partido que presentó ante Granada, equipo al que se derrotó 3-1 en la madrugada de este miércoles, en Orlando.

Christiansen, quien había asumido la culpa en la derrota ante Honduras en Houston, esta vez acusó a la “falta de voluntad y actitud” de sus jugadores.

Antes de iniciar el partido ya Panamá estaba eliminada, debido a que previamente Catar venció a Honduras 2-0. Sin embargo, el técnico y todo Panamá esperaban que la “Sele” terminara su participación de forma contundente.

Por Panamá anotó Alberto Quintero a los 6 minutos, catalogado como el gol más rápido de la Copa Oro hasta el momento. Mientras que José Luis Rodríguez anotó doblete. Sin embargo, un error de defensa permitió un gol de Granada, el primero de ellos en su historia en ese torneo.

Para Christiansen, el resultado es sencillamente “inaceptable”. Dijo que no solo esperaba más goles, sino más actitud de sus jugadores en ese último partido.

“Para mí es un resultado y una segunda parte totalmente inaceptable. El resultado tenía que haber sido mucho más abultado, sobre todo por la primera parte”, manifestó.

Añadio que a Granada se le dio siete oportunidades de gol en el segundo tiempo y eso no es tolerable.

La última vez que la selección nacional había quedado fuera en la ronda de grupos fue en su primera participación en la Copa Oro de 1993, cuando finalizó último en su grupo. Después de eso siempre había avanzado al menos a la segunda fase.

De los equipos que van a la Octagonal de Concacaf con miras a Catar 2022, Panamá fue el único que fue eliminado del torneo en la primera ronda, adoleciendo muchos problemas en la defensa.

Gaby piensa en el retiro

Por su parte, el delantero Gabriel “Gaby” Torres, quien junto al portero José Calderón fueron los únicos en pasar por zona mixta, expresó que los errores en defensa son consecuencia de que adelante se ha dejado de presionar.

“Hemos pasado mucho trabajo con el tema de las lesiones y la mejor autocrítica es decir que no fue un buen torneo... En lo personal, tengo que analizar cosas, sentarme con mi familia para ver el tema de mi continuidad con la Selección, ya que no he tenido la presencia debida en el equipo”, manifestó Torres.

El atacante de Pumas de México apenas vio minutos ante Granada y eso lo ha llevado a reflexionar, ya que asegura que los que han ocupado su puesto lo han hecho de buena forma.

Calderón, por su parte, sintió frustración al conocer que antes de enfrentar a Granada ya estaban eliminados. “Fue algo duro quedar eliminados en esta instancia”, señaló.

“Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, sobre todo cuando estamos en ataque y este torneo nos servía para lo que viene en el Octagonal... Ya sabemos lo que tenemos que hacer y hay que seguir trabajando para lo que viene”, indicó Calderón.