Una nueva estrategia

TEMPORADA 2012

Los árbitros en cualquier deporte son considerados como los malqueridos por las decisiones que tienen que tomar en fracciones de segundo, y en el béisbol panameño el tema aviva las pasiones de jugadores, técnicos y sobre todo de los aficionados.

Los llamados hombres de azul en las últimas temporadas han sido objeto de fuertes críticas, al punto que la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) recurrió a contratar árbitros extranjeros con la intención ayudar a elevar la calidad de los umpires nacionales y del juego.

Para 2012 no se podrá hacer mucho, tomando en cuenta que la temporada de la pelota está por arrancar, pero ya hay planes para dar un giro en ese sentido, según lo confirmó el árbitro Erau Carrington, quien reconoció que hay escasez de oficiales capacitados para los torneos nacionales.

“Las críticas nunca dejarán de existir, el árbitro tiene que estar psicológicamente preparado para ello”, afirmó Carrington, quien fue designado por la Fedebeis como el coordinador del arbitraje para el nacional juvenil.

El experimentado umpire resaltó que para el torneo que se inicia el 5 de enero no podrá hacer mucho para una capacitación y que trabajará con una lista de nombres que le proporcionaron los presidentes de ligas, más otros que él recomendará, siempre y cuando quieran apoyar, para luego definir una nómina de 36, que trabajarán en el certamen.

Sus planes son para las próximas temporadas y con ese fin coordinará con los dirigentes provinciales, de tal manera de hacer una convocatoria dirigida a formar árbitros a en todo el país.

“Para el juvenil hay que hacer una innovación con los árbitros que participan de los torneos provinciales y distritoriales. Creo que es el momento para brindarle la oportunidad para ver el calibre que tienen y así llevarlos de la mano para que sean los mejores árbitros que tenemos en Panamá”.

Carrington, quien estuvo apartado de la actividad por algunos problemas de salud, reconoció que se necesitan árbitros de béisbol porque hay un problema de calidad y cantidad.

“Hacen falta árbitros de béisbol. Tengo 23 años de ser árbitro y siempre vemos la misma dinámica, no ha existido una innovación. Mi objetivo es ese, porque mañana o pasado yo me voy ¿y qué se deja?; no hay algo atrás. Así que mi objetivo es programarnos para formar árbitros en 2012”, afirmó.

“Hay diversos inconvenientes que influyen en que no haya árbitros. Uno es que algunas ligas demoran en pagarles a los árbitros y como muchos no trabajan requieren de ir al softbol donde la paga es inmediata. Por dos partidos reciben una paga de 10 dólares; en el béisbol es más delicado y demoran en cobrar. Pero esos detalles se irán corrigiendo, mientras que podamos conversar abiertamente con la federación”, enfatizó.

Sobre sus planes, adelantó que tiene intención de buscar talento en las personas que están trabajando en las categorías menores y que considera que se les puede ayudar para que sean árbitros para torneos de mayor calidad.

“Tengo una idea que ejecutaré. Se darán cuenta de que el plan es bueno para quienes estén interesados en ser árbitros. Es un entrenamiento como los militares; en el campo, en el terreno, en el libro. Lo último que el árbitro tiene que aprender es el reglamento. La mecánica, la ideología, es bastante sencillo”.

Erau Carrington, oriundo de la provincia de Colón, recordó que empezó los 17 años, y ya lleva 23 en la actividad, y que por su pasión seguirá adelante.

Tras confrontar problemas de salud, Carrington perdió su pierna izquierda, pero luego de esfuerzo y apoyo de diversos sectores se le colocó una prótesis.

El árbitro no descartó dar una sorpresa en al arranque del campeonato juvenil, el próximo jueves en el Rico Cedeño, cuando se enfrenten Chiriquí y Herrera.

“Creo que voy a ser la sorpresa para la inauguración. Creo que voy a estar en el cuadro”, afirmó con una sonrisa.

>>> Puntos claros en reunión

En el pasado congresillo técnico realizado por la Federación de Béisbol, los delegados y directores de equipos intercambiaron opiniones con los directivos de la entidad, sobre la actuación de los árbitros. Además se aclararon algunos puntos que establecen los reglamentos, específicamente lo de la expulsiones decretadas por los oficiales. Se explicó que cuando se da una situación de estas hay dos partidos de suspensión automáticos, aparte de los siguientes castigos que podrían darse tras presentado el informe de los árbitros. Los directores podrán apelar cualquier castigo y la federación afirmó que la comisión disciplinaria deberá resolver el caso en 24 horas.

Henry Cárdenas P.