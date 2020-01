Un pesista en ascenso

Ronnier Zaed Martínez Castillo se ha convertido en la nueva figura de la halterofilia veragüense, y a pesar de contar con solamente 12 años de edad, ya ha comenzado a mostrarse a nivel nacional y aspira a hacerlo en un futuro no muy lejano en el plano internacional.

Este pesista, que cursará el séptimo grado en 2014, tiene ocho meses de haber incursionado en esta disciplina deportiva.

Sin embargo, su entrenador, José Manuel Ochoa, ha elogiado la capacidad física de Ronnier, quien ya debutó en los nacionales logrando el primer lugar en la categoría infantil.

“Ronnier es un atleta que asimila mucho los entrenamientos, los cuales se han basado en movimientos técnicos, ejercicios de destreza, es decir, estamos trabajando tomando en cuenta su edad”, señaló.

EN ASCENSO

“Tenemos plena confianza en él, a quien igualmente le aconsejamos que debe saber combinar su escuela y el deporte”, dijo Ochoa.

El entrenador hizo el llamado a la Federación Panameña de Halterofilia, que preside Idelfonso Lee, para que Ronnier sea tomado en cuenta para torneos internacionales sub 13, ya que el pesista veragüense tiene potencial para ir superándose año tras año.

“En cuanto a sus registros, todos los días nos sorprende. En estos momentos está en 33 kilos en la modalidad de arranque y 45 en envión. Son buenos números los que maneja, tomando en cuenta su peso corporal”, añadió.

Durante su debut en los nacionales el año pasado, en la categoría de los 40 kilogramos, Ronnier levantó 25 kilos en arranque y 30 en envión, por lo que a estos días ha mejorado notablemente.

SU INSPIRACIÓN

El propio Ronnier manifestó que su hermano mayor, Mario Martínez, fue su principal inspiración para vincularse al deporte del levantamiento de pesas, y que disfruta cada día de los entrenamientos en el gimnasio Eduardo Campbell, ubicado en la ciudad de Santiago.

“Mi hermano fue quien me motivó a practicar este deporte y me he sentido muy bien, porque él también es pesista. He recibido el respaldo de mis padres, y he sabido combinar los estudios con las pesas. Quiero seguir preparándome para llegar lo más lejos posible”, dijo nuestra estrellita deportiva.

Añadió que sus familiares lo incentivan a seguir luchando por sus metas.

“Ellos siempre me aconsejan, así como mi entrenador Ochoa”.

PLANES INMEDIATOS

Adelantó que se está preparando para la temporada 2014, la cual iniciaría en febrero, quizás con un torneo nacional precisamente en Santiago.

El pequeño deportista detalló que cada vez que sale de su residencia hacia el gimnasio se mentaliza en que debe mejorar cada movimiento y si es posible el peso a levantar.

Aceptó que el sonido de las barras y los discos al caer sobre la plataforma lo alienta en los entrenamientos.

“Es emocionante formar parte de la halterofilia nacional. Sé que esto me ayuda a ser un mejor ciudadano y fortalece mi cuerpo”.

“Seguiré trabajando fuerte, porque anhelo tener la oportunidad de estar próximamente en un torneo internacional sub 13”, subrayó.

UN ORGULLO FAMILIAR

Por su parte, Mario Martínez, quien ya cuenta con varios años de experiencia como atleta del levantamiento de pesas, sostuvo que su hermano menor es un orgullo para la familia y que siempre le brinda su respaldo.

“Mis padres lo animan a seguir adelante. Es una gran sorpresa la que hemos recibido con Ronnier, por sus condiciones, su humildad y sobre todo por esas ganas que siempre le pone a los entrenamientos”, agregó.

Mario reveló que tomó la decisión de llevar a Ronnier al gimnasio, ya que en casa es muy activo. Y al parecer no se equivocó.

“Yo decía, ´si a mí me gusta el levantamiento de pesas, de repente a Ronnier también´ y a Dios gracias así ha sido. Si por mí fuese lo ayudaría toda la vida, pero, sí le hemos dicho que la disciplina es un aspecto vital para lograr los buenos resultados y lo ha asimilado”.