´Soy responsable´

JOSÉ MURILLO III, TÉCNICO DE LA SELECCIÓN DE BÉISBOL SUB-18

José Murillo III, director técnico de la Selección Nacional de Béisbol Juvenil, asumió su responsabilidad por el fracaso al no haber clasificado el equipo al Mundial Sub-18 del próximo año en Japón.

La selección nacional retrasó su vuelo de regreso a Panamá ayer debido al paso de un huracán por la zona norte de México, específicamente en Baja California, la sede del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-18.

Retraso de llegada

Murillo, en entrevista concedida ayer en el estado de Baja California, México, al colega Elías González (espacio radial Deportivamente), aseguró que “los muchachos están bien, a pesar del gran susto que pasamos la madrugada del lunes”.

Igualmente el técnico confirmó que lo más probable es que el equipo regrese hoy, martes, a Panamá.

Habla Murillo

“Muy triste por no haber clasificado, en lo que es lo deportivo uno gana y uno pierde, pero en realidad no puede decirse que los culpables son los muchachos. Al final soy el culpable porque soy el que los pongo a jugar y asumo toda la responsabilidad de no haber clasificado el equipo”, afirmó Murillo.

Estados Unidos, Cuba, Canadá y México capturaron las cuatro plazas para la cita mundialista.

Brasil nuevamente se encargó de eliminar a Panamá en un torneo internacional, tras vencerlo por pizarra de 2 carreras a 1 en su último compromiso de la ronda regular.

El timonel de la tropa istmeña fue claro en admitir que tenía muchas esperanzas en este equipo, fundamentado en la fortaleza del pitcheo abridor, que por el contrario fue lo más frágil que presentó el conjunto local.

“Tratamos de mover las fichas necesarias para poder ganar los partidos, pero lastimosamente no se pudo lograr. En lo técnico, tuvimos un torneo bastante bueno en ofensiva, pero no bateamos con hombres en posición anotadora”, reconoció.

En cinco partidos que fueron claves contra Canadá, Cuba, México, Estados Unidos y Brasil la tropa istmeña solamente conectó seis imparables en 42 turnos con corredores en posición anotadora.

Admitió que una de las cosas que más afectó fue “que los lanzadores abridores no hicieron el trabajo, con excepción de José María Espino”.

Espino, uno de los mejores lanzadores del torneo panamericano, fue líder en juegos ganados con marca de 3-0; líder en ponches recetados con 21 y dominó también en inning lanzados con un total de 17 entradas lanzadas.

En cambio, subrayó Murillo, “el bullpen se fajó para mantenernos batallando contra Cuba y México”.

Con respecto al juego que se perdió ante Brasil no le quitó méritos al rival aunque admitió que “tuvimos muchas oportunidades y no las aprovechamos”.

A la ofensiva, el santeño José Caballero fue uno de los principales cañones de la justa panamericana.

Terminó de quinto entre los mejores bateadores con promedio de .467, con 14 fue líder en hits conectados y quinto (12) entre los mayores remolcadores de carreras.