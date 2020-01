Los retos y aspiraciones de Irving Saladino

IRVING SALADINO Y SU VIDA TRAS EL RETIRO

Irving Saladino llenó de gloria a Panamá con sus logros deportivos.

La medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y la presea dorada en el Mundial de atletismo en Osaka (2007), aún resplandecen en la memoria de los fanáticos que siguieron su carrera.

Ahora, Saladino observa el deporte de una manera diferente, luego de retirarse este año de su especialidad, el salto de longitud.

Sacó un tiempo para hablar sobre su interés en dirigir el deporte nacional

Después de su retiro oficial de competencias, ¿a qué se dedica en estos momentos?

En estos momentos estoy aportando al deporte por mi parte, en la fundación Atleta de Oro. El objetivo de esta fundación es darle todo el apoyo posible a atletas con bajos recursos para que tengan esa oportunidad de seguir adelante en el deporte.

¿Qué siente un medallista olímpico y mundial, ahora que la delegación panameña está en Veracruz, México, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Yo estaré viajando para México, ya que soy el representante de todos los atletas a nivel del Comité Olímpico. Vamos a darle todo el apoyo posible para que puedan lograr buenos resultados en los Juegos.

No es fácil para mí; esta será la primera oportunidad que asista a unos eventos importantes y en esta ocasión los veré desde las graderías.

Es un nuevo reto, ¿cierto?

Sí. Yo entraba a los estadios llenos de gente para competir por mi país. Ahora, me toca verlos desde las gradas y he pensado esto por muchos días. Pienso que sentiré un poco de dolor, para serte sincero. No es fácil de explicarlo.

Saladino ha mencionado que le gustaría dirigir el deporte nacional, ¿aún sigue con la idea?

Claro que quiero dirigir el deporte a nivel nacional; lo he plasmado en mi carrera. En Panamá hay mucho talento y se necesita darle el seguimiento. En la mayoría de los casos los atletas logran sus presentaciones por méritos propios y no por un seguimiento que las federaciones y dirigencia deportiva le dan.

Dirigir el deporte a nivel nacional requiere preparación y experiencia. ¿Piensa que tiene esos elementos?

Tengo mucho que dar por este país; he aprendido de muchas culturas, me he preparado en administración del deporte y he visto como se maneja el deporte afuera. Cada pedacito de los lugares en que competí lo he guardado y quiero dar ese aporte a mi país.

Si fuera director de Pandeportes, ¿qué sería lo primero que haría?

Empezaría con estructura y equipo para los atletas. Lo primero que debe tener un atleta es facilidad para entrenar como campeones. Otra cosa que necesitamos es más fogueos. En el atletismo una vez por año es que se hacen.

Se necesita también participación y concentración en el extranjero. Eso ayudaría mucho al atleta local.

¿Cómo están las finanzas de Irving Saladino?

[Sonrisas]. Puedo decirte que puedo vivir tranquilamente en Panamá. Estoy tranquilo en el aspecto financiero, pero uno siempre quiere un poquito más.

Ahora tengo la empresa de bienes raíces y una productora para aumentar la parte económica.

Un mensaje para los atletas que luchan por destacar en el deporte

Que tengan disciplina y luchen por su país. El atleta tiene que sentir amor por su patria y cada vez que vean la bandera ondear sentir orgullo. Siempre entrenar fuerte y alejarse de malos vicios. Que nadie les robe su sueño y llegarán lejos.