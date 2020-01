APUNTES DIRECTOS: La publicidad infantil

APUNTES DIRECTOS

Ana Espino *

OPINIÓN.

La publicidad juega un papel muy importante en las decisiones de consumo de diferentes estratos de la sociedad. Solo basta mirar nuestro entorno y veremos que constantemente, estamos expuestos a un sinnúmero de anuncios que llegan a través de diversos medios. Asimismo, existe un mercado muy vulnerable que son los niños, quienes son los más propensos a recibir publicidad.

Este sector es más persuasible y son consumidores compulsivos, lo que nos indica que no analizan de forma integral su decisión de compra; es decir, no piensan dos veces antes de querer comprar un producto, aunado a que también pueden tener influencia de grupos, de artistas o personajes de programas o películas, música o deportes que son la imagen de ciertos productos.

De esta manera, los niños y las niñas son clientes, gastadores y grandes consumidores que representan una importante cuota para el mercado.

Por esta razón, las empresas desarrollan técnicas de mercadeo para atraer a este segmento.

Incluso, se utilizan las redes sociales, a las cuales se tiene acceso a través de los smartphones, siendo una herramienta manejada muy bien por los pequeños, convirtiéndose en un objetivo muy importante. De tal forma, que se crea una necesidad, con lo cual se logra persuadir a este grupo social.

Se despierta el interés por infinidades de productos, aun cuando se dicen a sí mismos “no sé qué quiero, pero lo quiero”. Debemos comprender que la publicidad no es mala, pero nos corresponde educar a las nuevas generaciones de consumidores para que sean responsables y valorar integralmente que la decisión de compra es propia, por lo cual debe dirigirse a suplir nuestras necesidades y no realizarlas compulsivamente, afectando nuestro presupuesto y tranquilidad. Es importante señalar que todo mensaje publicitario debe ser comprobable y no inducir a error o engaño. En la Ley 45 del 31 de octubre de 2007, existen normas publicitarias que suspenden la emisión de publicidad falsa o engañosa y exigen la difusión de publicidad correctiva. Esto también es aplicable a la publicidad infantil.