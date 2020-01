AT&T ofrecerá‘roaming’ en Cuba

AT&T Inc, el segundo mayor operador de telefonía inalámbrica en Estados Unidos, dijo que firmó un acuerdo con la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba para ofrecer servicios de roaming directo a sus clientes que estén de visita en la isla.

AT&T anunciaría las tarifas y la fecha de lanzamiento del servicio en una fecha posterior, aunque se espera que el anuncio se haga antes que finalice el año.

Reuters informó en marzo que la empresa quería completar un acuerdo de comunicaciones por teléfono móvil con el monopolio cubano Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).

El acuerdo es similar a pactos previos suscritos entre Etecsa y otros operadores estadounidenses como Sprint Corp, Verizon Inc y T-Mobile US Inc, logrados luego que el gobierno de Barack Obama suavizó parte de las sanciones económicas contra Cuba.

Anteriormente, las llamadas telefónicas entre Estados Unidos y Cuba debían ser dirigidas en su mayoría a través de otros países, lo que incrementaba los costos y reducía la calidad del servicio.

La poca capacidad para comunicarse con el exterior es una de las principales quejas de turistas y visitantes extranjeros que llegan a la isla caribeña.