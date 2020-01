Apple, con beneficios para cubrir a Grecia

Con su informe del 24 de enero, Apple Inc., el fabricante del iPhone con sede en Cupertino, California, borró sin ayuda de nadie una disminución de las utilidades en el Índice Standard Poor´s 500 para el trimestre con cierre en diciembre, transformando una caída de 4.2% en un aumento de 4.4%.

El crecimiento de 116% del beneficio de Apple llevó su efectivo total hasta $97 mil 600 millones, lo suficiente, según datos compilados por Bloomberg, como para cubrir los vencimientos de pagos de deuda de Grecia de los próximos dos años.

En tanto, los resultados en empresas que van de Google Inc. a Citigroup Inc. se ubicaron por detrás de las estimaciones de los analistas y Alcoa Inc. anunció una pérdida, la empresa de tecnología más grande del mundo superó los pronósticos de ingresos por $7 mil 300 millones, el monto más alto hasta el momento.

Este desempeño tuvo lugar durante un trimestre en el cual el desempleo estadounidense promedió 8.7% y unos 12.7 millones de personas buscaban trabajo. “Podrían quizás rescatar a Grecia”, dijo en una entrevista telefónica Ian Ainsworth, gerente de cartera con sede en Toronto en Mackenzie Financial Corp. Su firma tiene acciones de Apple y administra $60, 900 millones.