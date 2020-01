Bancos eluden impuestos

SECTOR FINANCIERO

Otros dos bancos de inversión informaron que no pagaron impuestos en Gran Bretaña en 2014, lo que llevó al Partido Laborista de la oposición a llamar al gobierno a que revierta un cambio impositivo que hizo para los bancos el año pasado.

Citigroup y Credit Suisse divulgaron en los últimos 15 días que sus principales filiales británicas no pagaron ningún impuesto corporativo a la renta en 2014, el año más reciente para el que existen cifras disponibles. Eso significa siete de los diez mayores bancos extranjeros de inversión y comerciales que operan en el principal centro financiero de Europa han dicho sus principales filiales británicas no pagaron ningún impuesto ese año.

En total, los 10 grupos bancarios generaron más de 40 mil millones de dólares en comisiones en Gran Bretaña en 2014, reportaron utilidades por seis mil 500 millones de dólares y emplearon a casi 50 mil personas.

Pero contribuyeron solo 205 millones dólares en impuestos corporativos a la renta. “Estos son hallazgos concluyentes que hacen una verdadera mofa del enfoque del gobierno a las imposiciones del sector financiero”, dijo el parlamentario John McDonnell. Los otros cinco bancos, como informó Reuters el mes pasado, son JP Morgan Chase & Co., Nomura Holdings Inc., Deutsche Bank AG, Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley. Todos declinaron a formular comentarios y no hay evidencias de que hayan violado alguna ley tributaria.