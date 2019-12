Banqueros debatirán sobre blanqueo

La industria bancaria global se está tomando en serio las regulaciones y controles para combatir el lavado de dinero, apuntó David Schwartz, director general de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (Fiba).

En el caso de América Latina, dijo que las entidades están aplicando en muchos casos las mismas normas que en Estados Unidos, que se están haciendo “las inversiones en sistemas y personal para cooperar y entender cómo se puede confrontar ese problema en conjunto”.

La asociación que representa Schwartz organiza el décimo quinto congreso anual Antilavado de Dinero, que se celebrará los días 5 y 6 de marzo en Miami, Estados Unidos. Se espera la participación de mil 400 profesionales de más de 50 países. Entre los temas que se abordarán está la responsabilidad personal de los oficiales de cumplimiento, el nexo entre el fraude cibernético y el lavado de dinero, la ley Fatca (Ley de cumplimiento de cuentas en el extranjero), la transparencia fiscal y, como explicó Schwartz, las nuevas prácticas de los bancos de cerrar cuentas de negocios o clientes que son considerados de alto riesgo por los reguladores. Consultado sobre la percepción del nivel de riesgo de lavado en Panamá, dijo que el hecho de que distintos informes señalen que es alto, se debe a su sistema financiero abierto, con muchos bancos y movimiento comercial, lo que abre los caminos a los criminales, algo similar a lo que ocurre en Estados Unidos. No obstante, aclaró, esto no significa que no se estén dando los pasos necesarios para combatirlo.