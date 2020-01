Cadenas intentan zanjar disputa

Time Warner Cable y CBS intentan zanjar una disputa de cuotas que ha dejado a 3 millones de clientes sin los programas de la cadena de televisión

Una vocera de Time Warner dijo que continúan las negociaciones, pero CBS señaló que espera que las conversaciones sean reanudadas pronto.

Ninguna de las partes indicó el sábado pasado si existe una posibilidad de que el diferendo sea solucionado pronto. Time Warner dejó de transmitir los programas de CBS el viernes en Nueva York, Los Ángeles, Dallas y otras ciudades.

Cada parte acusa a la otra de no ser razonable en una disputa sobre las cuotas que Time Warner paga a CBS por difundir sus programas.

Sin un acuerdo, los clientes de Time Warner no verán programas de CBS como Under the Dome, y se perderán la actuación de Tiger Woods en su intento por ganar por octava ocasión el torneo Firestone Country Club cerca de Akron, Ohio.