Calle uniría Howard y Farfán

INFRAESTRUCTURA. EL ESTADO SOLO SUMINISTRARÁ AGUA POTABLE.

El Área Económica Especial Panamá-Pacífico ubicada en Howard se conectaría con la nueva terminal de contenedores que impulsa el Gobierno en el área de Farfán, por medio de una carretera de aproximadamente tres kilómetros de longitud.

La conectividad con Howard ayudaría a la movilización de carga desde y hacia la zona económica, donde se espera la instalación de muchas empresas, comentó una fuente vinculada al proyecto.

La carretera sería construida por el Gobierno y no tendría un un costo muy elevado, declaró Rogelio Orillac, director de Puertos de la Autoridad Marítima de Panamá y coordinador del proyecto.

En términos de infraestructura, el Gobierno solo se compromete a llevar agua potable hasta la ubicación de la terminal de contenedores, obra que le correspondería al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

La carretera que permitirá el acceso hasta el puerto desde la calle principal tiene que ser construida por el operador que se adjudique la obra, afirmó Orillac.

"¿Por qué no se hace este puerto en otro lugar con los respectivos estudios de factibilidad?", preguntó Roberto Alfaro, ex ministro de Comercio e Industrias, "para no violar lo establecido en la legislación que creó el plan de uso de suelos". Alfaro también cuestionó el proyecto al criticar el hecho de que la propuesta inicial fue reducida de más de 100 hectáreas a 30 hectáreas.

Al respecto, Orillac respondió que los puertos se tienen que construir en áreas estratégicas y por ello se seleccionó la entrada pacífica del Canal.

El 18 de julio, las empresas interesadas y que compraron el pliego de precalificación, deben entregar la información financiera y técnica requerida para seleccionar las empresas que irían a la licitación. La obra debe haberse adjudicado antes de finalizar el año, con el inicio de trabajos programado para principios de 2007.