Cambios en sistema bancario

INDUSTRIA REGULADA EN ISRAEL

Se vienen grandes cambios para la estrictamente regulada industria bancaria de Israel, si bien el Banco de Israel y el Ministerio de Finanzas se pelean por cómo implementarlos.

El ministro de Finanzas, Moshe Kahlon, quien se convirtió en una fuerza política al bajar los precios de las telecomunicaciones, quiere reducir los costos bancarios agregando nuevos proveedores de crédito.

La presidenta del Banco de Israel, Karnit Flug, está de acuerdo en que son necesarias nuevas vías de préstamo, pero dijo que se opondría a medidas “que puedan plantar las semillas de la próxima crisis”.

Sea cual sea el compromiso al que lleguen, los cambios alterarán el paisaje de un sistema bancario con controles que, según sus defensores, ayudaron a Israel a capear la crisis mundial de 2008. Ellos ya llegaron a acuerdos mientras formaban parte de un panel del Gobierno que recomendó formas de expandir la competencia bancaria, como exigir a las dos mayores entidades de préstamo que vendieran sus actividades en tarjetas de crédito y permitir que inversores institucionales prestasen más dinero a familias y pequeñas empresas.

“Se viene una revolución”, dijo Ruth Plato-Shinar, directora del Centro de Derecho Bancario de la Netanya Academic College, quien está escribiendo un libro sobre regulaciones bancarias, en una entrevista. “Observaremos un sistema diferente del mercado de capitales, en el cual la función de los bancos en el mercado de crédito minorista quedará muy reducida”.

El Banco de Israel y el Ministerio de Finanzas tienen diferencias: El banco central quiere dejar que las dos mayores entidades crediticias, Bank Hapoalim, Ltd. y Bank Leumi Le-Israel, Ltd., ofrezcan nuevas tarjetas inmediatamente tras vender las actuales, para que las empresas escindidas no sigan dominando el mercado. El ministerio dice que estas necesitan tiempo para ganar cuota en el mercado sin competir con los bancos.

En tanto, el ministerio quiere un regulador separado para supervisar a las entidades de préstamo no bancarias. El banco central desea supervisar a toda entidad crediticia cuyo colapso pudiera poner en riesgo al sistema bancario.