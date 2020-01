VENTANA FISCAL

Se acerca la Navidad… han pasado muchos calendarios desde mi última carta al Niño Dios. Hoy, ya al final de mi ciclo como escritor, quiero elevar ciertas aspiraciones que espero puedan ser un regalo de Navidad para quienes participan en el agitado mundo tributario, ya sea como miembros de la parte activa o de la pasiva del drama fiscal.

1 – Pido como primer regalo que las solicitudes presentadas en debida forma sobre la no aplicación del CAIR sean atendidas en completo y estricto apego a las normas respectivas y que se terminen las inexplicables excusas de rechazo, cuyo único sustento es la falta de tiempo para atenderlas en el tiempo oportuno y con la justicia que merecen los contribuyentes.

2 – También pido, en caja grande, que la jerarquía de las normas legales contenidas en el Código Fiscal (CF) se impongan sobre las del decreto reglamentario del impuesto sobre la renta (Decreto Ejecutivo 170 de 1993). Para ello hago referencia a la Pirámide de Kelsen y a casos ya fallados sobre tal jerarquía en la Corte Suprema de Justicia. Ejemplo de tal controversia es la deducibilidad de los gastos necesarios para la transferencia de bienes inmuebles, tal como señala el acápite A del artículo 701 del CF, y que el reglamento del ISR (DE-170 de 1993) en su artículo 93, así como la plataforma tributaria conocida como e-Tax 2.0, hacen caso omiso de ello y limitan los gastos a 4 conceptos muy puntuales desconociendo los demás gastos necesarios para realizar la transferencia de bienes inmuebles.

3 - Espero con la alegría y confianza del niño que escribe una carta al Niño Dios que pronto se haga realidad el CF actualizado, tal como señala la ley 8 de 2010, que en su artículo 170 autoriza al Órgano Ejecutivo a confeccionar el texto único del CF “con las modificaciones, adiciones y derogaciones aprobadas”.

4 – Un regalo oportuno y necesario será un nuevo decreto que actualice el reglamento del ISR, pues su última actualización data de 1993, y ha corrido mucha agua desde entonces. Este regalo es un elemento esencial para que el fisco y los contribuyentes se entiendan mejor y aumente el espíritu voluntario en la recaudación.

5 –¿Sería mucho pedir que se haga realidad el muy esperado Código Tributario? Ya tiene años de estar confeccionado el borrador que fuera contratado a una firma de auditoría, pero sigue invernando como si nada hubiese pasado. ¿Cuántas otras navidades habrá que esperar?

6 – Otro muy importante regalo es que los funcionarios de la DGI dejen de exigir a los contribuyentes el pago del adelanto del impuesto sobre la renta de que trata el artículo 701 del CF, cuando se realice una transferencia no onerosa de bienes inmuebles (véase el primer párrafo del artículo 701 del CF). Sin importar el derecho de los contribuyentes de solicitar la devolución de dicho adelanto. Todos sabemos lo diligente que es el fisco cuando de devoluciones se trata.

7 – Finalizo mis peticiones pidiendo un regalo sin necesidad de lazos de colores.

Las solicitudes de devolución y de prescripción de impuestos, así como cualquiera otra realizada por los contribuyentes, deben ser atendidas por la DGI con prontitud, como si existiera el silencio administrativo positivo y recordando que es el sector privado quien, con sus impuestos, contribuye a pagan los salarios de los servidores públicos.

CÁPSULA FISCAL

– Las dos peores enseñanzas que nos dejan los fallos favorables a los que se hicieron millonarios a costa del Tesoro Nacional es la impunidad y que no es cierto eso de que el crimen no paga. Queda pendiente la reacción de la DGI ante los patrimonios no justificados.